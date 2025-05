Termômetros registram mudanças bruscas de temperatura em Goiás neste domingo (25)

Cidades amanhecem frias, mas podem alcançar calor elevado ao longo do dia

Natália Sezil - 24 de maio de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Goianos poderão enfrentar mudanças bruscas de temperatura neste domingo (25). Com mínimas alcançando 12° e máximas chegando a 34°, a expectativa é de que o dia frio vá ficando cada vez mais quente.

As informações são do boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que prevê predomínio de sol em todo o estado e sem sinal das chuvas no dia que fecha o final de semana.

O destaque é para o Leste goiano, onde a previsão é de que os termômetros variem entre 13° e 32°, uma amplitude térmica de 19°.

Embora com mudanças mais amenas, o Sudoeste de Goiás também ganha atenção: vai de 12° a 30°, com amplitude de 18° ao longo do domingo.

A cidade que deve enfrentar o pior frio é Jataí, onde a mínima bate nos 12°. Três Ranchos fica próximo: alcança os 13°.

Cocalzinho, Cristalina, Goiandira, Ipameri, Itumbiara, Morrinhos, Ouvidor e Rio Verde registram 14° de mínima.

Por outro lado, três municípios sofrem mais com o calor. Araguapaz, Minaçu e Porangatu alcançam temperatura máxima de 34°. Aruanã fica logo atrás, com 33°.

A previsão é de que Flores de Goiás, Montes Claros e Rubiataba batem os 32°, enquanto Ceres, Goianésia e Palmeiras ficam nos 31°.

A capital, Goiânia, também registra uma tarde quente com 31°. A manhã, entretanto, deve ser fria: mínima de 16º.

Em Anápolis, o cenário é parecido. A cidade das antas prevê uma madrugada com 16° e uma tarde um pouco mais amena, com 27°.

