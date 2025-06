Quem é o “stalker” que está infernizando a vida de vereador do PT em Anápolis

Difamações, intimidações e ameaças estão entre os crimes realizados pelo suspeito contra o parlamentar

Da Redação - 10 de junho de 2025

Stalker tem difamado o vereador. (Foto: Reprodução)

Homicídio, sequestro, venda de mercadoria proibida e agressão. Estas são algumas das passagens criminais de Danilo Vitor da Costa Fagundes, que tem perseguido o vereador de Anápolis, Rimet Jules (PT).

As situações de perseguições persistentes – que se desenha como crime de stalking – começaram em março, após o parlamentar recusar um pedido de emprego do homem, de 38 anos, que exigia uma vaga “por ser eleitor” dele.

Desde então, o suspeito, que utiliza tornozeleira eletrônica, tem se dirigido à Câmara Municipal de Anápolis, desferindo ameaças contra o vereador, chegando até mesmo a transitar entre outros gabinetes difamando o mandatário.

Conforme apurado pelo Portal 6, as intimidações não se restringiram à Casa de Leis, sendo que o suspeito, sob posse do WhatsApp de Rimet Jules, começou a exigir pagamentos dele.

As intimidações extrapolaram os limites do gabinete do vereador e alcançaram outras pessoas, com Danilo enviando áudios o difamando em grupos, além de pessoas importantes, como a presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal e para o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) de Anápolis.

A reportagem teve acesso a uma série de registros onde o stalker diz que Rimet Jules “passou dos limites” e “quebrou todos os decoros”, além de afirmar que o parlamentar é “um vagabundo viadinho”, que “está causando vergonha” e “indignação para o eleitorado”.

“[Ele] está votando contra os projetos, contra o crescimento da cidade, então, Câmara dos Vereadores, vamos tomar providência, entendeu? Razão para vagabundo, é voto, voto na cara dele, para ele sair daí, para ele ser convidado a se retirar. Vereador que é contra a população, que é contra o crescimento da população, é voto na cara”, diz Danilo, em um dos registros.

Não o bastante, de alguma forma, Danilo conseguiu acesso aos telefones pessoais de pessoas próximas ao vereador, enviando mensagens e exigindo pagamentos de R$ 200 mil, referentes a serviços supostamente prestados por ele durante as eleições.

Diante de todas as perseguições, o parlamentar prestou queixas-crimes junto à Justiça contra o stalker, incluindo ameaças e intimidação, injúria e homofobia, difamação e calúnia.

Reforço

Sob as constantes ameaças, Rimet Jules decidiu acionar a presidência da Câmara Municipal solicitando reforços de segurança, uma vez que o suspeito já havia se dirigido ao local diversas vezes para importuná-lo. Além disso, registrou pedido de medida protetiva.

No documento de solicitação enviado pelo vereador, foi informado que o stalker possui uma condenação (cumprida em regime semi-aberto) pelo crime de homicídio, ocorrido em 2015. No texto, é especificado que o assassinato ocorreu seguido de um sequestro.

A reportagem também teve acesso a outras passagens criminais do homem, sendo que ele já foi autuado pelos delitos de agressão, por meio da Lei Maria da Penha, e também por venda de mercadoria proibida.

Não o bastante, também foi verificado que ele já havia cometido perseguições parecidas anteriormente, com um outro vereador.

Diante de tal situação, a presidente da Casa, vereadora Andreia Rezende (Avante), determinou a execução das medidas, assim como providências diretamente contra a presença de Danilo Vitor da Costa Fagundes.

Dentre os reforços de segurança previstos estão a instalação de detectores de metais, alterações no fluxo de entrada e saída de visitantes e restrições pontuais para pessoas que apresentem comportamentos inadequados nas dependências.

A proposta também visa encontrar soluções que aumentem a segurança sem comprometer o princípio da transparência e o livre acesso ao Legislativo.

PERSEGUIÇÃO 🚨 Quem é o “stalker” que está infernizando a vida de vereador do PT em Anápolis Leia: https://t.co/Z7PXzsAgwT pic.twitter.com/Vi8VVjrl45 — Portal 6 (@portal6noticias) June 10, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!