Jovem é morto na Grande Goiânia após desafiar suspeitos: “o que estão encarando?”

Samu chegou a ser acionado, mas vítima não resistiu a tempo de ser socorrida

Natália Sezil - 27 de julho de 2025

Jovem foi morto durante a madrugada. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 20 anos, morreu durante a madrugada deste domingo (27), após questionar dois desconhecidos enquanto andava pelas ruas de Terezópolis de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia.

Ele estaria acompanhado de um amigo, de 19 anos, quando os suspeitos passaram por eles, olhando-o fixamente. Diante disso, a vítima teria se virado para eles e desafiado: “o que estão encarando?”.

Nesse momento, a dupla teria se aproximado do jovem e o golpeado com uma faca na região do tórax. Em seguida, os dois teriam fugido rumo ao Centro da cidade.

Sangrando, a vítima teria corrido até um portão próximo, mas logo caiu no chão. Diante dos ferimentos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Apesar disso, os socorristas puderam apenas constatar o óbito, de modo que o Instituto Médico Legal (IML) esteve presente para retirada do corpo.

Uma equipe da Polícia Científica também foi até o local, para realizar a perícia. Além disso, compareceu a Polícia Militar (PM), que isolou a área e empreendeu diligências para localizar os suspeitos.

A dupla não foi localizada em um primeiro momento. Agora, as autoridades competentes devem dar prosseguimento ao caso, que seguirá sob tutela do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC).

