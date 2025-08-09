Inscrições abertas para concurso público com salários de até R$ 8,5 mil e etapas online em Goiás

Processo seletivo acontece em apenas duas fases, ambas por web conferência

Natália Sezil - 09 de agosto de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

As inscrições já estão abertas para mais um concurso público promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), com salários de até R$ 8,5 mil.

A oportunidade da vez é para o cargo de professor substituto na área de Química Industrial. A lotação é no Campus Iporá, a 225 km de Goiânia.

Interessados têm até o próximo dia 17 para realizar as inscrições. Elas devem ser feitas online, por meio do site do IF Goiano – Iporá.

A taxa é de R$ 50. Para quem deseja solicitar a isenção do pagamento, o prazo se encerra nesta quarta-feira (13).

Com jornada de 40h semanais, o profissional contratado pode ter remuneração de R$ 4.867,77 a R$ 8.599,46. O valor é definido pelo nível de especialização do candidato, de graduação a doutorado.

A seleção acontece em duas etapas, por meio de prova de títulos e prova de desempenho didático, previstas para ocorrer em 21 de agosto, por meio de web conferência.

O processo seletivo tem caráter temporário. Por isso, o prazo de duração mínima do contrato é de 90 dias, podendo ser prorrogado por até dois anos.

Mais informações estão disponíveis no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!