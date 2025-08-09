Inscrições abertas para concurso público com salários de até R$ 8,5 mil e etapas online em Goiás
Processo seletivo acontece em apenas duas fases, ambas por web conferência
As inscrições já estão abertas para mais um concurso público promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), com salários de até R$ 8,5 mil.
A oportunidade da vez é para o cargo de professor substituto na área de Química Industrial. A lotação é no Campus Iporá, a 225 km de Goiânia.
Interessados têm até o próximo dia 17 para realizar as inscrições. Elas devem ser feitas online, por meio do site do IF Goiano – Iporá.
A taxa é de R$ 50. Para quem deseja solicitar a isenção do pagamento, o prazo se encerra nesta quarta-feira (13).
Com jornada de 40h semanais, o profissional contratado pode ter remuneração de R$ 4.867,77 a R$ 8.599,46. O valor é definido pelo nível de especialização do candidato, de graduação a doutorado.
A seleção acontece em duas etapas, por meio de prova de títulos e prova de desempenho didático, previstas para ocorrer em 21 de agosto, por meio de web conferência.
O processo seletivo tem caráter temporário. Por isso, o prazo de duração mínima do contrato é de 90 dias, podendo ser prorrogado por até dois anos.
Mais informações estão disponíveis no edital.
