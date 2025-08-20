Adolescente é atropelada após ver motocicleta e “acelerar o passo” em Anápolis
Com a ação repentina, condutor não conseguiu reduzir a velocidade nem evitar o impacto
A escolha de atravessar a rua correndo acabou resultando em um atropelamento para uma adolescente, de 16 anos, na tarde desta quarta-feira (20).
Um vídeo feito por câmeras de segurança mostra quando a vítima é atingida por uma motocicleta na Avenida Angélica, no Conjunto Habitacional Filostro Machado, região Leste da cidade.
Testemunhas relataram que a adolescente havia visto o veículo, mas decidiu “acelerar o passo” em vez de parar e esperar.
Com isso, o motociclista não conseguiu diminuir a velocidade, nem evitar a colisão, que fez com que ele também caísse. Frente ao ocorrido, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro.
No local, os militares constataram que a vítima havia apenas sofrido escoriações pelo corpo.
