Adolescente é atropelada após ver motocicleta e “acelerar o passo” em Anápolis

Com a ação repentina, condutor não conseguiu reduzir a velocidade nem evitar o impacto

Natália Sezil - 20 de agosto de 2025

Câmera registrou quando adolescente foi atropelada. (Foto: Reprodução)

A escolha de atravessar a rua correndo acabou resultando em um atropelamento para uma adolescente, de 16 anos, na tarde desta quarta-feira (20).

Um vídeo feito por câmeras de segurança mostra quando a vítima é atingida por uma motocicleta na Avenida Angélica, no Conjunto Habitacional Filostro Machado, região Leste da cidade.

Testemunhas relataram que a adolescente havia visto o veículo, mas decidiu “acelerar o passo” em vez de parar e esperar.

Com isso, o motociclista não conseguiu diminuir a velocidade, nem evitar a colisão, que fez com que ele também caísse. Frente ao ocorrido, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro.

No local, os militares constataram que a vítima havia apenas sofrido escoriações pelo corpo.

