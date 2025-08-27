4 cortes de frango que ficam melhores assados, segundo churrasqueiros

Alguns cortes de frango se destacam quando o assunto é levá-los à grelha ou ao forno, oferecendo mais sabor e suculência

Ruan Monyel - 27 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Manual do Churrasqueiro)

O frango, independente dos cortes, é uma das proteínas mais consumidas no Brasil, estando presente em refeições simples do dia a dia e também em preparos especiais de fim de semana. Nos churrascos, ele aparece como opção leve, econômica e versátil, que agrada a todos os paladares.

No entanto, assim como acontece com a carne bovina, alguns cortes de frango se destacam quando o assunto é levá-los à grelha ou ao forno, oferecendo mais sabor e suculência. Segundo churrasqueiros experientes, existem quatro peças que são as campeãs quando o assunto é frango assado.

O primeiro deles é a coxa. Com carne macia e boa quantidade de gordura natural, esse corte mantém a suculência mesmo quando submetido a altas temperaturas. Além disso, é fácil de temperar e absorve bem os sabores dos marinados, resultando em uma carne dourada por fora e macia por dentro.

Outro corte bastante valorizado é a sobrecoxa. Considerada por muitos churrasqueiros como a parte mais saborosa do frango, a sobrecoxa tem mais gordura e fibras que a coxa, o que a torna ainda mais suculenta. Quando assada, ganha uma crosta dourada irresistível e sabor marcante.

O meio da asa também está entre os preferidos. Pequeno e prático de comer, é um dos cortes mais procurados em reuniões e encontros informais. Seu segredo está na proporção equilibrada entre carne, pele e osso, o que garante uma textura crocante por fora e macia por dentro.

Por fim, o peito com osso é um corte que surpreende quando assado da maneira correta. Embora seja conhecido por ser mais seco, quando preparado com técnica e marinadas adequadas, o peito assado com osso preserva a umidade e se torna uma excelente opção para quem prefere carnes mais magras.

Esses quatro cortes, quando escolhidos corretamente e preparados com atenção, oferecem sabor, crocância e suculência que conquistam qualquer mesa.

