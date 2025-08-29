Empresa de bioenergia anuncia investimento milionário para produção em Goiás

Iniciativa visa aumentar em 30% a capacidade de processamento da unidade no estado

Gabriella Pinheiro - 29 de agosto de 2025

Unidade de Chapadão do Céu, no extremo sudoeste de Goiás, ganhou investimentos para processar cana e milho. (Foto: Divulgação/Cerradinho)

A empresa brasileira do setor sucroenergético Cerradinho Bioenergia anunciou um investimento milionário na cidade de Chapadão do Céu, na região Sudoeste de Goiás.

Conforme noticiado pelo portal Empreender em Goiás, o aporte será de R$ 140 milhões para a expansão da usina produtora de etanol de milho da Neomille no município.

A iniciativa visa aumentar em 30% a capacidade de processamento da empresa, alcançando 1,2 milhão de toneladas de milho por ano.

Em comunicado, a Cerradinho Bioenergia afirmou que se trata de um projeto competitivo, uma vez que apresenta custo de investimento reduzido em comparação a outros projetos do mesmo segmento; agilidade na execução, com previsão de início das operações em agosto de 2026; e sinergia com os ativos atuais.

Vale destacar que a unidade de Chapadão do Céu tem capacidade para produzir 500 mil toneladas de açúcar por safra e é marcada pelo mix de produção da companhia, sendo que 70% da cana-de-açúcar é destinada ao açúcar e 30% ao etanol.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!