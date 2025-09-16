Final de O Veãro que Mudou Minha Vida será transmitida por bar em Anápolis

Estabelecimento também tocará set temático com a trilha sonora da série

Natália Sezil - 16 de setembro de 2025

Julieta Gastrobar irá exibir o último episódio da série “O Verão que Mudou Minha Vida”. (Foto: Divulgação)

“Final da Copa do Mundo das Garotas”. Foi assim que o Julieta Gastrobar, no bairro Jundiaí, em Anápolis, descreveu a programação marcada para esta quarta-feira (16), a partir das 20h.

Isso porque o estabelecimento irá transmitir o último episódio da série “O Verão que Mudou Minha Vida”, sucesso produzido pela Prime Video.

Baseada no romance homônimo de Jenny Han, a série conta sobre o triângulo amoroso vivido por Belly, que cresceu com os irmãos Conrad e Jeremiah.

Após três temporadas, a conclusão foi deixada para o episódio final: somente nele é que os espectadores saberão com quem, de fato, a protagonista vive o “felizes para sempre”.

O gancho explica o sucesso, que surpreendeu os responsáveis pelo Julieta. Mesmo tendo divulgado com apenas dois dias de antecedência, o gastrobar já teve mais de 180 reservas em poucas horas.

Júlio César, proprietário do estabelecimento, contou ao Portal 6 que a exibição acontece em um telão alugado especificamente para a ocasião – como se fosse Copa do Mundo.

A transmissão está marcada para às 21h, mas o bar abre normalmente às 17h. A programação também conta com o DJ Ricardo Rocha – que, segundo Júlio César garantiu, preparou um set temático com a trilha sonora da série.

Quanto à ideia, o empresário explica que veio de uma cliente. “Ela já tinha um grupo, que assistia junto aos episódios, e perguntou se poderíamos exibir. Eram cerca de 30 pessoas”.

“Até então eu não conhecia, mas vi que muitos bares em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo já estão transmitindo desde as ‘semifinais’ – o penúltimo capítulo. Então organizamos a casa de uma forma diferente”.

Nas palavras do bar, “no dia, tem drink novo da Belly no cardápio, decoração temática e muito clima de final com vocês”.

Júlio César garante: “pelo pouco que sei, sou Team Conrad”.

