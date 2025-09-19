Conselho de técnicos: como lavar roupas pretas sem deixar manchas, bolinhas e pelos

Com alguns cuidados simples, é possível conservar suas peças pretas sempre bonitas e com cara de novas

Pedro Ribeiro - 19 de setembro de 2025

(Ilustração: Reprodução)

As roupas pretas são peças curingas no guarda-roupa, mas quem já tentou lavá-las sabe que manter a cor intacta pode ser um desafio.

Manchas esbranquiçadas, bolinhas e pelos acabam com o visual e deixam a peça com aspecto de velha, mesmo quando é nova.

Mas a boa notícia é que, com alguns cuidados simples, é possível conservar suas roupas pretas sempre bonitas e com cara de novas.

Como lavar roupas pretas sem manchas, bolinhas e pelos

O primeiro passo é nunca misturar roupas pretas com roupas claras. Essa separação evita que fiapos ou resíduos de tecidos diferentes grudem e deixem a peça cheia de marcas. Além disso, lave sempre do avesso. Essa técnica protege a parte externa do atrito com outras roupas e reduz o desgaste do tecido.

Use o sabão certo

Escolher o sabão faz toda a diferença. Prefira versões líquidas, que se dissolvem melhor e não deixam resíduos brancos. Sabões em pó, quando não são bem diluídos, podem manchar as roupas pretas. Outra dica é não exagerar na quantidade de produto: espuma em excesso não significa roupa mais limpa.

Ajuste a máquina corretamente

Se você usa máquina de lavar, selecione ciclos mais suaves e com menos agitação. Isso ajuda a evitar bolinhas e conserva o tecido por mais tempo. Sempre que possível, coloque menos peças no tambor, permitindo que a água circule melhor e lave de forma uniforme.

Evite amaciante em excesso

O amaciante pode deixar as roupas perfumadas, mas, quando usado em excesso, cria uma camada que atrai mais pelos. O ideal é usar a quantidade indicada na embalagem ou até substituí-lo por uma tampinha de vinagre branco, que ajuda a manter a maciez sem comprometer o tecido.

Atenção na hora de secar

Nada de deixar roupas pretas expostas ao sol forte. A luz solar direta desbota a cor rapidamente. O ideal é secar à sombra, em local arejado. Se possível, use cabides para que a peça mantenha o caimento.

Como evitar pelos e fiapos

Além da separação das peças, uma dica prática é usar saquinhos de lavagem próprios para roupas delicadas. Eles reduzem o contato com outras peças e diminuem a chance de acumular fiapos. Uma fita adesiva ou rolinho tira-pelos também pode ser usada depois da lavagem para dar o acabamento final.

Cuidar bem das roupas pretas não exige esforço extra, mas sim atenção aos detalhes. Separar, usar o sabão correto, ajustar a máquina e secar da maneira certa são passos simples que evitam manchas, bolinhas e pelos. Com essas práticas, suas peças pretas vão durar mais tempo e manter aquele aspecto elegante que todo mundo adora.

