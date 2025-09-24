Chuvas intensas devem continuar em Goiás nos próximos dias, alerta meteorologia

Há também risco de quedas de raios e de granizo, especialmente em áreas de maior instabilidade

Samuel Leão - 24 de setembro de 2025

Chuva através da janela, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

Goiás se prepara para mais dias de chuvas intensas, com a meteorologia emitindo alertas para tempestades em diversas regiões do estado.

Um informativo divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) nesta quarta-feira (24) aponta que uma frente fria, avançando pelo Sudeste do Brasil, criará condições favoráveis para a formação de áreas de instabilidade no território goiano.

Para a quinta-feira (25), a previsão indica sol com pancadas de chuvas isoladas, mas com potencial para tempestades.

Os acumulados de chuva podem ultrapassar 50 mm/h em algumas localidades, acompanhados de rajadas de vento que podem atingir mais de 60 km/h.

Há também risco de descargas elétricas (raios) e queda de granizo, especialmente em áreas de maior instabilidade. O alerta se estende a 101 municípios goianos, que estão sob risco potencial de ocorrência de tempestades.

Na capital, Goiânia, a temperatura máxima pode chegar aos 33°C, com umidade relativa do ar variando entre 40% e 95%. Outras cidades como Anápolis e Rio Verde também devem registrar temperaturas amenas e pancadas de chuva.

Anápolis, por exemplo, terá máxima de 30°C e mínima de 19°C, com previsão de 18mm de precipitação. Já Rio Verde terá máxima de 32°C e mínima de 19°C, com 12mm de chuva.

O Cimehgo ressalta a importância de a população ficar atenta aos alertas, pois as condições do tempo podem mudar rapidamente, provocando alagamentos de ruas, transbordamento de mananciais, queda de árvores e danos à infraestrutura urbana e rural.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!