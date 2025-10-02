Acusado de estuprar e matar Amélia Vitória vai a júri popular em Aparecida de Goiânia

No final de 2023, Janildo Silva Magalhães sequestrou a adolescente quando ela estava no caminho de buscar a irmã na escola

Janildo da Silva Magalhães, de 38 anos, é apontado como principal suspeito pela morte de Amélia Vitória, de 14 anos. (Montagem: Reprodução)

O crime brutal contra Amélia Vitória, morta em Aparecida de Goiânia, em novembro de 2023, ganhou um novo episódio. Isto porque o principal suspeito de ter assassinado a adolescente sentará no banco dos réus na próxima terça-feira (07).

Janildo Silva Magalhães será julgado em júri popular, sob acusação de sequestrar, violentar e matar a menor, quando ela tinha 14 anos. A sessão está agendada para iniciar às 07h30 no Fórum central da cidade da Região Metropolitana.

Relembre o caso

A acusação aponta que no dia 30 de novembro de 2023, na Rua Javaí, Parque Atalaia, em Aparecida de Goiânia, o réu Janildo Silva sequestrou Amélia Vitória, quando ela saiu de casa para buscar a irmã na escola. Imagens de câmeras indicaram a abordagem da garotinha.

Depois disso, ele teria estuprado a menor e, por meio de asfixia, a matou. Após cometer o assassinato, o suspeito escondeu o cadáver no interior de uma residência no Setor Parque Haiala, em Aparecida de Goiânia.

O corpo da adolescente só foi encontrado na tarde do dia 02 de dezembro daquele ano, dois dias depois de Amélia Vitória ter sido morta.

Preso três dias depois do crime

Já o suspeito foi preso um dia depois, no dia 03, em uma ação conjunta das polícias Civil, Militar e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Detido, Janildo teve a ficha puxada pelas corporações. Uma série de crimes foi identificada, como receptação, tráfico de drogas, furto, estupro, roubo e falsa identidade. Desde então ele cumpre prisão preventiva.

