Bebê que perdeu a mãe dias após o parto completa um mês de vida na UTI da Santa Casa de Anápolis e é celebrada como milagre

Natália Sezil - 02 de outubro de 2025

Equipe médica celebrou 1 mês de vida da bebê. (Foto: Santa Casa de Anápolis)

“Letícia é um dos nossos milagres”. Foi com essas palavras que a Santa Casa de Anápolis decidiu compartilhar a história da bebê que completou um mês de vida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

A equipe médica se reuniu para celebrar o marco e contou, pelas redes sociais da unidade de saúde, a história da pequena.

Segundo a Santa Casa, a mãe da bebê era uma paciente oncológica. Ela foi atendida na fase final da gestação, sendo acolhida pela equipe.

“Logo após o parto, sua mamãe partiu para junto de nossa Irmã Morte”, escreveu, fazendo referência às palavras usadas por São Francisco. Continuou: “a vida que pulsava dentro dela permanece: a pequena Letícia luta bravamente em nossa UTI“.

Nas fotos compartilhadas, a equipe aparece reunida em volta da bebê, com direito até mesmo a balão de gás hélio.

A pequena nasceu prematuramente, ficou mais de um mês internada e recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (1º).

Nos comentários, internautas se comoveram com o relato. “Que triste meu Deus pela mãezinha que partiu, mas feliz pelo milagre da vida da bebê. Deus abençoe muito esse anjinho e quem cuida dela também”.

