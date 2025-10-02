Bebê que perdeu a mãe dias após o parto completa um mês de vida na UTI da Santa Casa de Anápolis e é celebrada como milagre

Equipe médica se reuniu para celebrar o marco e contou, pelas redes sociais da unidade de saúde, a história da pequena

Equipe médica celebrou 1 mês de vida da bebê. (Foto: Santa Casa de Anápolis)
“Letícia é um dos nossos milagres”. Foi com essas palavras que a Santa Casa de Anápolis decidiu compartilhar a história da bebê que completou um mês de vida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

A equipe médica se reuniu para celebrar o marco e contou, pelas redes sociais da unidade de saúde, a história da pequena.

Segundo a Santa Casa, a mãe da bebê era uma paciente oncológica. Ela foi atendida na fase final da gestação, sendo acolhida pela equipe.

Bebê completou um mês de vida na UTI do hospital. (Foto: Santa Casa de Anápolis)

“Logo após o parto, sua mamãe partiu para junto de nossa Irmã Morte”, escreveu, fazendo referência às palavras usadas por São Francisco. Continuou: “a vida que pulsava dentro dela permanece: a pequena Letícia luta bravamente em nossa UTI“.

Nas fotos compartilhadas, a equipe aparece reunida em volta da bebê, com direito até mesmo a balão de gás hélio.

A pequena nasceu prematuramente, ficou mais de um mês internada e recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (1º).

Nos comentários, internautas se comoveram com o relato. “Que triste meu Deus pela mãezinha que partiu, mas feliz pelo milagre da vida da bebê. Deus abençoe muito esse anjinho e quem cuida dela também”.

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

