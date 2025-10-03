Caoa atinge marca histórica com número de vendas e produção

Marca também soma quase 50 mil veículos emplacados entre janeiro e setembro deste ano

Gabriella Pinheiro - 03 de outubro de 2025

Fábrica da Caoa em Anápolis produzirá os novos veículos elétricos. (Foto: Divulgação/Caoa).

A Caoa Chery quebrou recordes no mês de setembro. De acordo com a empresa, durante o período, 7.366 veículos foram comercializados – sendo o maior volume de vendas já contabilizado.

A fábrica de Anápolis foi um dos destaques com mais de 7.500 unidades fabricadas da marca. A expectativa é que o número seja superado novamente em outubro.

De acordo com a empresa, o modelo responsável pela numeração atingida foi o Tiggo 7 Sport, SUV que já ultrapassa 40 mil unidades produzidas em pouco mais de um ano.

Ao longo de 2025, a marca já soma 49.094 veículos emplacados entre janeiro e setembro. A quantia representa mais de 80% do total comercializado em todo o ano de 2024 (60.835 unidades).

Por fim, a Caoa ocupou a 9ª posição entre todas as marcas no mercado de automóveis e garantiu a 7ª posição no ranking mensal de emplacamentos.

