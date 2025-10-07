Condenado homem que estuprou e matou Amélia Vitória, em Aparecida de Goiânia

Vítima foi sequestrada após sair de casa para buscar irmã na escola

Gabriella Pinheiro - 07 de outubro de 2025

Janildo da Silva Magalhães, de 38 anos, é apontado como principal suspeito pela morte de Amélia Vitória, de 14 anos. (Montagem: Reprodução)

A Justiça de Goiás condenou a 48 anos e 6 meses de reclusão Janildo Silva Magalhães, acusado de sequestrar, estuprar e matar, Amélia Vitória, que na época tinha 14 anos, em Aparecida de Goiânia.

A sentença foi proferida nesta terça-feira (07) por meio de um júri popular ocorrido na 1º Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida do Tribunal do Júri e Execução Penal em Regime Aberto.

Na decisão, foi negado a possibilidade do homem recorrer em liberdade.

“Culpabilidade comprovada. O réu agiu de forma consciente, livre e determinada, sendo a sua conduta altamente reprovável (negativo). Agiu premeditadamente e com dolo extremo”, diz um trecho da decisão.

No quesito do homicídio, os jurados reconheceram que o crime foi praticado por meio cruel, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outros crimes praticados anteriormente.

Além disso, o júri também considerou como agravantes o fato de Amélia ter idade inferior a 18 anos e que o crime foi para fins libidinosos.

Por fim, foi arbitrado o pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Relembre

O crime ocorreu em novembro de 2023 no Parque Atalaia, em Aparecida de Goiânia. Conforme consta nos autos, Janildo sequestrou Amélia, após ela sair de casa para buscar a irmã na escola.

Após isso, ele a levou até um local, a estuprou. Posteriormente, ele foi com a vítima até a Rua Abel Chaveiro, no Setor Parque Haiala, onde a mesma foi novamente submetida a práticas sexuais e, em seguida, asfixiada, ocasionando a morte.

Depois do assassinato, ele tentou esconder o corpo em uma residência. Amélia foi encontrada em 02 de dezembro do mesmo ano, dois dias após ser morta.

O responsável foi preso um dia depois. Segundo a Polícia, ele já teve passagens pelos crimes de receptação, tráfico de drogas, furto, estupro, roubo e falsa identidade.

