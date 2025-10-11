Motorista responsável por acidente na BR-153 que matou seis pessoas da mesma família se torna réu

Suspeito está preso desde o dia do ocorrido e deve responder por oito homicídios, além de outros crimes de trânsito

Augusto Araújo - 11 de outubro de 2025

Todos os seis integrantes da família morreram em acidente na BR-153. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O motorista José Júnior Fernandes Mota, de 46 anos, se tornou réu após a Justiça de Goiás aceitar a denúncia do Ministério Público (MP) contra ele, pela suspeita de ter causado o acidente na BR-153 que tirou a vida de seis pessoas da mesma família, em Campinorte, no dia 20 de setembro.

Ele está preso preventivamente desde o dia do incidente. Ele deve responder por oito homicídios, com qualificadores, devido à gravidade do acidente, que envolveu vítimas menores de idade.

Além disso, ele também responderá por embriaguez ao volante, omissão de socorro e por ter fugido do local do acidente.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito dirigia a caminhonete que atingiu o carro ocupado pelos seis familiares.

Eram eles: José Mário da Silva Souto, de 38 anos; Dayane Pereira dos Santos, 32 anos; José Arthur, 17 anos; Emanuela, 14 anos; José Victor; 10 anos; e Théo, 3 anos.

O impacto fez com que Dayane, que dirigia o veículo, perdesse o controle e invadisse a pista contrária, colidindo frontalmente com um caminhão carregado de bebidas que seguia no sentido Porangatu.

Com a batida, os cinco integrantes mais velhos morreram ainda no local. Théo, o mais novo, chegou a ser levado ao hospital municipal de Campinorte, mas não resistiu aos ferimentos.

Além disso, em movimento contínuo, o caminhão ainda atingiu uma motocicleta que vinha no mesmo sentido do carro. O veículo de carga tombou após a colisão.

O motociclista, identificado como Wellitom Vieira Bruno, e a passageira, Rosemaria Ferreira Mendonça (ambos com 32 anos) morreram no local.

Além disso, o condutor do caminhão sofreu lesões e também foi encaminhado à unidade de saúde.

José Júnior fugiu do local após o acidente, mas foi localizado e submetido ao teste de bafômetro que acusou 0,89 Mg/l. Ele foi preso em flagrante e teve o veículo apreendido.

