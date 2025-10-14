Homem é esfaqueado pelas costas ao tentar conter briga familiar em Anápolis

Suspeitos da agressão seriam o próprio filho e o sobrinho, que estariam insatisfeitos com uma decisão

Natália Sezil - 14 de outubro de 2025

Homem foi esfaqueado após briga familiar. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 44 anos, acabou esfaqueado pelas costas após tentar conter uma discussão dentro de casa no Vivian Parque, região Sudoeste de Anápolis, na noite desta segunda-feira (14).

Os suspeitos seriam o filho dele, de 29 anos, e o sobrinho, de 22. Eles teriam ido até a residência para buscar uma criança, de cinco anos.

A confusão teria começado quando a esposa do homem disse que não havia autorizado que a criança saísse.

Inconformados, os dois jovens teriam pegado uma faca de mesa para atacar o mais velho. A vítima sofreu três golpes nas costas, além de ser agredido na boca com um pedaço de madeira.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), para receber atendimento médico especializado.

A Polícia Militar (PM) também atendeu à ocorrência, mas os suspeitos já haviam fugido quando a equipe chegou ao local.

Os policiais realizaram diligências nas proximidades, mas nenhum dos dois foi encontrado até então.

O caso, agora, é investigado pelas autoridades competentes, responsáveis por apurar o que aconteceu e tomar as devidas providências legais.

