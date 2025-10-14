Homem é esfaqueado pelas costas ao tentar conter briga familiar em Anápolis
Suspeitos da agressão seriam o próprio filho e o sobrinho, que estariam insatisfeitos com uma decisão
Um homem, de 44 anos, acabou esfaqueado pelas costas após tentar conter uma discussão dentro de casa no Vivian Parque, região Sudoeste de Anápolis, na noite desta segunda-feira (14).
Os suspeitos seriam o filho dele, de 29 anos, e o sobrinho, de 22. Eles teriam ido até a residência para buscar uma criança, de cinco anos.
A confusão teria começado quando a esposa do homem disse que não havia autorizado que a criança saísse.
Inconformados, os dois jovens teriam pegado uma faca de mesa para atacar o mais velho. A vítima sofreu três golpes nas costas, além de ser agredido na boca com um pedaço de madeira.
Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), para receber atendimento médico especializado.
A Polícia Militar (PM) também atendeu à ocorrência, mas os suspeitos já haviam fugido quando a equipe chegou ao local.
Os policiais realizaram diligências nas proximidades, mas nenhum dos dois foi encontrado até então.
O caso, agora, é investigado pelas autoridades competentes, responsáveis por apurar o que aconteceu e tomar as devidas providências legais.
