Mulher vestida de noiva assusta moradores ao ser vista vagando em frente a cemitério de Goiás

Casal passava pelo local quando se surpreendeu com a cena. Eles observaram e gravaram de longe

Natália Sezil Natália Sezil -
Suposta noiva foi vista em frente a cemitério de Uruaçu, durante a noite.
“Noiva” foi vista em frente a cemitério de Uruaçu, durante a noite. (Foto: @zz_uruacu_zz)

Uma cena inusitada assustou moradores de Goiás após uma mulher, aparentemente vestida de noiva, ser flagrada vagando em frente a um cemitério durante a noite.

A situação foi registrada por um casal que passava pelo Cemitério Jardim das Oliveiras, próximo à GO-237, em Uruaçu. O vídeo foi feito na quarta-feira (22) e repercutido pelo portal @zz_uruacu_zz.

Nas imagens, a mulher aparece andando devagar. Ela está descalça e usa um vestido longo branco, enquanto o cabelo preto cobre o rosto.

Ela vai de um lado a outro, sem aparentar pressa, nem pedir ajuda. O vídeo logo repercutiu.

O casal, que parou do outro lado do acostamento para observar, não reconheceu a identidade da suposta noiva. Mesmo assim, a história logo ganhou hipóteses na internet.

Alguns internautas resolveram brincar com a situação. “A pergunta é: será que o noivo está lá dentro?”, questionou uma. Outro disse: “ela está caçando o noivo, uai”.

Já outros compartilharam pensar que se tratava de um fantasma. “Resumo da história, essa mulher tá viva ou morreu, gente?”. “Eu pensei que ela ia atravessar o portão“, riu um último.

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

