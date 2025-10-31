Armado com pistola, assaltante mascarado invade gigante farmacêutica de Anápolis e surpreende vigilante

Suspeito estaria usando uma capa de chuva preta e uma máscara para cometer crime

Samuel Leão - 31 de outubro de 2025

Assalto aconteceu na madrugada, e suspeito levou um celular. (Foto: Reprodução)

Durante a madrugada desta sexta-feira (31), um assaltante mascarado assaltou o vigilante de uma indústria farmacêutica do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), e ainda tentou levar a arma do trabalhador.

A situação aconteceu por volta das 03h, quando o suspeito surgiu, usando uma capa de chuva preta e uma máscara.

Ele conseguiu adentrar a propriedade da empresa e foi em direção ao funcionário, batendo na porta da guarita e anunciando o assalto logo em seguida.

Ele estava armado com uma pistola e exigiu que o segurança entregasse a arma para ele. Porém, o funcionário estava desarmado e o autor acabou levando apenas um celular de trabalho da empresa.

Na sequência, ele fugiu e ainda não foi localizado. Equipes realizam rondas e patrulhamentos pela região para tentar identificar o suspeito.

O caso foi registrado como roubo e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

