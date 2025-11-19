Justiça em Anápolis determina que criança que havia sido levada pelo pai há dois meses seja devolvida à mãe

Homem cumpriu a ordem judicial. Defesa dele alega que "não houve qualquer intenção de afastá-la da convivência materna"

Natália Sezil - 19 de novembro de 2025

Fórum de Anápolis. (Foto: Elvis Godoy)

O caso da mãe que vinha lutando na Justiça há dois meses para tentar rever a filha, de oito anos, após ela ser levada pelo pai, ganhou um novo desdobramento em Anápolis.

A mãe conseguiu reencontrar a criança nesta quarta-feira (19), após uma decisão da Vara da Família determinar pela busca e apreensão. A menina, agora, deve ficar com a mulher.

A defesa do pai informou ao Portal 6 que ele cumpriu a ordem judicial e já entrou com a petição para recorrer. Em nota, declarou que “não houve qualquer intenção de afastar a menor da convivência materna“.

Alegou, também, que “manteve comunicação ativa com a escola, retirando as atividades escolares e zelando para que a criança cumprisse suas obrigações educacionais”.

A pequena tinha deixado de ir às aulas desde que a situação começou, no dia 05 de setembro. A mãe contou, na última sexta-feira (14), que se sentia aflita por a criança estar longe do convívio escolar.

A reportagem apurou que a situação foi investigada como abandono intelectual (quando o responsável deixa de garantir a educação primária do filho) e que o inquérito já foi concluído.

O processo corre em segredo de Justiça, ainda à disposição das autoridades.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!