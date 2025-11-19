Justiça em Anápolis determina que criança que havia sido levada pelo pai há dois meses seja devolvida à mãe
Homem cumpriu a ordem judicial. Defesa dele alega que "não houve qualquer intenção de afastá-la da convivência materna"
O caso da mãe que vinha lutando na Justiça há dois meses para tentar rever a filha, de oito anos, após ela ser levada pelo pai, ganhou um novo desdobramento em Anápolis.
A mãe conseguiu reencontrar a criança nesta quarta-feira (19), após uma decisão da Vara da Família determinar pela busca e apreensão. A menina, agora, deve ficar com a mulher.
A defesa do pai informou ao Portal 6 que ele cumpriu a ordem judicial e já entrou com a petição para recorrer. Em nota, declarou que “não houve qualquer intenção de afastar a menor da convivência materna“.
Alegou, também, que “manteve comunicação ativa com a escola, retirando as atividades escolares e zelando para que a criança cumprisse suas obrigações educacionais”.
A pequena tinha deixado de ir às aulas desde que a situação começou, no dia 05 de setembro. A mãe contou, na última sexta-feira (14), que se sentia aflita por a criança estar longe do convívio escolar.
A reportagem apurou que a situação foi investigada como abandono intelectual (quando o responsável deixa de garantir a educação primária do filho) e que o inquérito já foi concluído.
O processo corre em segredo de Justiça, ainda à disposição das autoridades.
