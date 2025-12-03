Polícia de Anápolis prende suspeitos de integrar esquema milionário que fraudava lotéricas em todo o Brasil

Ordens judiciais consistiram em seis prisões preventivas e quinze de busca e apreensão

Gabriella Pinheiro - 03 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A operação “Sorte de Areia” da Delegacia Estadual de Investigações Criminais e do Grupo Especial de Investigação Criminal de Anápolis (3ª DRP), em apoio à Polícia Civil de Alagoas, cumpriu, nesta quarta-feira (03), 21 mandados contra uma organização criminosa que praticava golpes (estelionato) e lavagem de dinheiro.

As ordens judiciais consistiram em seis prisões preventivas e quinze de busca e apreensão, expedidas pela 17ª Vara Criminal de Maceió.

Na prática, os integrantes se passavam por proprietários de estabelecimentos lotéricos e induziam funcionários a realizar pagamentos de boletos.

Os valores eram enviados para contas de laranjas, pulverizados rapidamente e, por fim, centralizados nas contas dos líderes da organização.

As investigações apontam que o grupo atuava nacionalmente. Só em Alagoas, por exemplo, o montante ilícito ultrapassou R$ 1 milhão. Grande parte dos criminosos é de Goiás.

A localização dos suspeitos foi possível graças ao compartilhamento de informações entre a polícia alagoana e o Geic/Anápolis.

Foram presas duas pessoas e cinco veículos foram apreendidos, assim como outros bens. Além disso, houve determinação judicial para o bloqueio de bens que pode alcançar R$ 3 milhões.

Outro indivíduo, esposo de uma integrante da organização criminosa, foi preso por posse irregular de arma de fogo.

Dos investigados, quatro estão foragidos — sendo um deles o líder da organização criminosa, residente em São Paulo, dois de Goiás e outro integrante que está fora do Brasil.

