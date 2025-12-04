Suposto serial killer de Rio Verde vai a Júri Popular

Rildo Soares dos Santos teria matado Elisângela Silva de Souza enquanto ela ia para o trabalho. Esse não é o único crime pelo qual ele é investigado

Natália Sezil - 04 de dezembro de 2025

Suspeito surpreendeu jovem enquanto ela ia para o trabalho. (Foto: Reprodução)

Rildo Soares dos Santos, suposto serial killer de Rio Verde, vai a Júri Popular pelos crimes que teria cometido contra Elisângela Silva de Souza, de 26 anos – homicídio triplamente qualificado, estupro, roubo majorado e ocultação de cadáver.

A jovem foi morta em 11 de setembro deste ano. O suspeito foi preso preventivamente e aguarda pelo julgamento na Casa de Prisão Provisória de Rio Verde.

A denúncia foi feita pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) no dia 13 de outubro, pouco mais de um mês após o assassinato. O pedido da Promotoria de Justiça também incluiu a fixação de indenização de R$ 100 mil em favor dos familiares da vítima.

O Júri Popular está marcado para o dia 10 de dezembro, às 09h. Segundo repercutido pelo O Popular, este não é o único julgamento que o suposto serial killer irá enfrentar.

Ele é investigado por um total de 16 crimes, cometidos tanto em Goiás quanto na Bahia. Em dezembro, irá ao Tribunal do Júri por mais dois feminicídios qualificados, alguns envolvendo estupro de vulnerável.

Em 15 de dezembro, deve ser julgado pelo caso de Monara Pires Gouveia de Moraes. Para 16 de dezembro, está previsto o de Alexania Hermogenes Carneiro.

Rildo já confessou a autoria dos três crimes, em depoimento prestado na Casa de Prisão Provisória no dia 23 de setembro, antes mesmo da denúncia do MPGO. Na ocasião, ele deu detalhes sobre a motivação de cada ataque.

Em tempo

De acordo com o documento do MPGO, o suposto serial killer abordou Elisângela enquanto ela se dirigia para o trabalho, por volta das 04h.

Imagens da TV Anhanguera, repercutidas à época, mostram o homem vestido com um uniforme verde, conduzindo a vítima até um lote baldio. O uso das roupas semelhantes às de servidores da limpeza pública seriam parte do modus operandi dele.

A hipótese é de que isso teria acontecido após o suspeito ter anunciado o assalto. Ele é visto saindo do local cerca de 30 minutos depois, carregando a bolsa da jovem.

Ela foi encontrada pela Polícia Civil (PC) no dia seguinte, e ele chegou a passar pelo local, caminhando normalmente, enquanto a perícia era realizada. Foi reconhecido por testemunhas e preso em seguida.

