Briga de crianças termina com advogado agredindo médico em condomínio de luxo de Goiânia; veja o vídeo

Situação foi parar na delegacia, registrada como lesão corporal dolosa

Natália Sezil - 24 de dezembro de 2025

Câmeras gravaram quando advogado Rodolfo Ramos Caiado começou a agredir o médico Lucas Tavares de Rezende. (Foto: Reprodução)

O que começou como uma briga entre crianças terminou com um advogado agredindo fisicamente um médico em um condomínio de luxo, localizado no Setor Marista, em Goiânia. A situação aconteceu na última segunda-feira (22) e repercutiu nesta quarta-feira (24).

Segundo relatado às autoridades, o médico Lucas Tavares de Rezende, que mora em Belo Horizonte, estava na capital goiana para passar as festas de fim de ano com a família.

Hospedado com os pais, ele teria sido informado pelo porteiro de que três crianças agrediam o filho dele, de sete anos. Isso teria acontecido aproximadamente às 11h, e foi registrado pelo circuito interno de segurança.

As imagens mostram várias crianças jogando bola na quadra do edifício. Em certo momento, três delas parecem discutir com uma quarta, e uma “parte para cima” dela. A briga continua do lado de fora da quadra.

Diante do aviso dado pelo profissional, o médico diz ter ligado para o pai de uma das crianças, o advogado Rodolfo Ramos Caiado, que seria morador do condomínio, para informar sobre a conduta do filho.

Algumas horas se passaram antes que os dois se encontrassem pessoalmente. Na versão do médico, ele desceu para a área comum e viu que o filho de Rodolfo estava na quadra. Nesse momento, teria dito: “Não vamos ficar aqui, porque o filhinho de papai está aqui”. E teria seguido para a piscina.

Pouco depois, o advogado teria aparecido e começado a agredi-lo fisicamente. Imagens de câmeras de segurança, gravadas às 14h29, mostram que Caiado, em pé, gesticula e aponta o dedo para o médico, que está sentado.

Quando as agressões começam, de fato, as crianças são vistas deixando o local. Rezende também levanta e sai logo depois. Ele foi o responsável por contatar a Polícia Civil (PC) e registrar formalmente o caso, tratado como lesão corporal dolosa.

O Portal 6 buscou contato com os dois envolvidos, para oferecer o espaço de posicionamento. Apesar disso, não foi possível localizar o contato do médico Lucas Rezende. Quanto ao advogado Rodolfo Caiado, uma mensagem foi enviada pelo Instagram, mas ele limita novas solicitações. O espaço segue aberto.

CONFUSÃO 🚨 Briga de crianças termina com advogado agredindo médico em condomínio de luxo de Goiânia; veja o vídeo Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/zwt2MuCv5Y — Portal 6 (@portal6noticias) December 25, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiânia!