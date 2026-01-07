O que se sabe sobre homem que teve orelha cortada durante briga em Anápolis

Autor seria irmão da vítima, que foi levada para o Heana após agressão

Da Redação - 07 de janeiro de 2026

Vítima foi levada para o Heana após agressão. (Foto: Reprodução)

Um homem precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após ter a orelha cortada por faca durante uma briga com o irmão.

O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (6), no Parque das Nações. Conforme relato da vítima, de 49 anos, ele estava discutindo com o suposto autor, no momento em que foi ferido.

Contudo, ele não revelou o motivo da briga, que ocorreu em plena via pública.

O suspeito apontado como autor permaneceu dentro de uma residência próxima ao local e se recusou a atender aos chamados da polícia.

Além disso, no imóvel havia um cão de grande porte, o que impossibilitou a entrada da equipe sem risco maior.

Por fim, a vítima optou por não registrar uma denúncia contra o irmão, o que levou à não adoção de medidas mais rígidas naquele momento.

O homem ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Heana, consciente e orientado. Apesar da lesão, ele não apresentava risco de morte.

O caso foi comunicado à Central de Flagrantes e registrado para os devidos fins legais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Anápolis!