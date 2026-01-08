“Sonho realizado”, diz Luciano Hang sobre inauguração de megaloja da Havan em Goiânia

Estrutura recebeu investimento de R$ 100 milhões e já tem data e horário para ser lançada

Natália Sezil - 08 de janeiro de 2026

Loja da Havan em Goiânia será inaugurada no dia 31 de janeiro. (Foto: Divulgação)

Com a inauguração da megaloja da Havan em Goiânia cada vez mais próxima, o empresário Luciano Hang decidiu compartilhar o que pensa da nova estrutura. Mais do que um novo empreendimento, ele diz que o local “representa um sonho realizado”.

O espaço, que recebeu investimento de R$ 100 milhões, conta com 10 mil metros quadrados que devem ser preenchidos por produtos variados: segundo Hang, serão mais de 350 mil itens sendo comercializados.

“Goiânia vai receber uma estrutura grandiosa”, defende, “pensada para ser um espaço de compras, lazer e convivência para toda a família”. A inauguração já tem data para acontecer, e ele aponta que comparecerá presencialmente, como de costume.

Goianienses poderão ter acesso à loja no dia 31 de janeiro, a partir das 10h. A capital goiana recebe o primeiro lançamento da varejista em 2026, estreando o calendário que marca os 40 anos da empresa.

A nova loja fica localizada entre as avenidas Goiás e Perimetral Norte, em frente ao Shopping Passeio das Águas. É a quarta megaloja da Havan no estado. A lista, até então, já inclui Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás – e deve aumentar.

Isso porque Hang divulgou, em novembro de 2025, que as próximas cidades goianas a receberem empreendimentos da marca seriam Caldas Novas e Itumbiara. À época, ele também revelou que planejava instalar mais unidades na capital.

