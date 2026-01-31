Motociclista é levado para o hospital após acidente na Vila Jaiara, em Anápolis

Outro envolvido deixou o local antes da chegada da polícia e do socorro

(Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou um jovem ferido na tarde deste sábado (31), na Avenida Fernando Costa, no bairro Vila Jaiara, em Anápolis.

A vítima sofreu fratura exposta na perna esquerda e precisou ser socorrida.

Câmeras de vigilância registraram o ocorrido.

Pelas imagens, é possível verificar que o motociclista seguia pela via quando um carro vermelho parou de forma repentina à sua frente.

Na tentativa de evitar a colisão, ele desviou pela faixa da esquerda e acabou atingindo outra motocicleta que trafegava no mesmo sentido.

Com o impacto, o jovem caiu ao solo e sofreu ferimentos graves.

O outro motociclista envolvido deixou o local antes da chegada das autoridades.

Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

A Polícia Militar (PM) também esteve no local e registrou a ocorrência.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

