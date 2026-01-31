Motociclista é levado para o hospital após acidente na Vila Jaiara, em Anápolis
Outro envolvido deixou o local antes da chegada da polícia e do socorro
Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou um jovem ferido na tarde deste sábado (31), na Avenida Fernando Costa, no bairro Vila Jaiara, em Anápolis.
A vítima sofreu fratura exposta na perna esquerda e precisou ser socorrida.
Câmeras de vigilância registraram o ocorrido.
Pelas imagens, é possível verificar que o motociclista seguia pela via quando um carro vermelho parou de forma repentina à sua frente.
Na tentativa de evitar a colisão, ele desviou pela faixa da esquerda e acabou atingindo outra motocicleta que trafegava no mesmo sentido.
Com o impacto, o jovem caiu ao solo e sofreu ferimentos graves.
O outro motociclista envolvido deixou o local antes da chegada das autoridades.
Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).
A Polícia Militar (PM) também esteve no local e registrou a ocorrência.
