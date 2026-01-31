Motorista bêbada causa acidente, foge e acaba presa em Senador Canedo

Condutora foi localizada a cerca de 500 metros do local da batida e teste do bafômetro confirmou a embriaguez

Augusto Araújo - 31 de janeiro de 2026

Teste do bafômetro indicou 1,07 mg/L de álcool no sangue. (Foto: Divulgação/PCGO)

Uma motorista foi presa em flagrante na noite desta sexta-feira (30), por volta das 22h, após se envolver em um acidente de trânsito, fugir do local e ser flagrada dirigindo sob efeito de álcool em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

Segundo informações preliminares, a condutora desrespeitou a sinalização de parada obrigatória, avançou o “PARE” e colidiu contra outro veículo.

Após a batida, ela deixou o local sem prestar socorro ou fornecer esclarecimentos à vítima.

Populares e a própria pessoa atingida acionaram a polícia, que conseguiu localizar a suspeita cerca de 500 metros do ponto onde ocorreu o acidente.

Agentes de trânsito também foram chamados e realizaram o teste do bafômetro, que confirmou o estado de embriaguez da motorista, com 1,07 mg/L de álcool no sangue.

Diante da constatação, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à Central de Flagrantes.

Ela foi autuada pelos crimes de fuga do local do acidente e embriaguez ao volante. Por fim, foi determinada uma fiança no valor de R$ 2 mil.

IRRESPONSABILIDADE 🍺🚔 Motorista bêbada causa acidente, foge e acaba presa em Senador Canedo Leia: pic.twitter.com/HVn7lkOlHu — Portal 6 (@portal6noticias) January 31, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!