É falsa carta atribuída à mãe de crianças mortas pelo pai em Itumbiara

Texto emocional que circulou nas redes sociais não foi escrito por Sarah Tinoco Araújo, que não se manifestou oficialmente até o momento

Davi Galvão -
Sarah Tinoco se pronunciou através de uma carta aberta nas redes sociais. (Foto: Reprodução)
Sarah Tinoco se pronunciou através de uma carta aberta nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

A grande repercussão da tragédia envolvendo a morte de duas crianças em Itumbiara abriu espaço para a circulação de um conteúdo que não corresponde à verdade.

Uma carta atribuída à empresária Sarah Tinoco Araújo passou a ser compartilhada como se fosse um pronunciamento oficial da mãe, mas o texto é falso.

A mensagem começou a ganhar força em perfis criados recentemente nas redes sociais e rapidamente foi replicada por usuários que acreditaram se tratar de um desabafo autêntico. No entanto, não houve qualquer divulgação formal por parte da família.

O conteúdo apresenta uma narrativa carregada de emoção, descrevendo uma dor irreparável e a sensação de perda absoluta.

Logo nas primeiras linhas, o texto afirma que a autora estaria com a “alma despedaçada” e que estaria enfrentando “a maior dor que uma mãe pode suportar”.

Em outro trecho, a suposta carta menciona falhas no relacionamento conjugal e diz que erros teriam sido cometidos ao longo do casamento.

Ainda assim, o texto sustenta que nada justificaria o desfecho violento e reforça que as crianças eram inocentes e não mereciam o destino que tiveram.

A mensagem termina com pedidos de perdão direcionados à família, amigos e aos próprios filhos, além de uma referência religiosa ao desejar descanso e paz às vítimas.

Apesar da riqueza de detalhes e da construção emocional, o texto não foi escrito por Sarah Tinoco Araújo.

Pessoas próximas à Administração Municipal confirmaram que a empresária não publicou carta aberta nem utilizou redes sociais para se posicionar sobre o caso.

Até o momento, não há qualquer manifestação pública oficial da mãe das crianças.

