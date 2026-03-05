‘Essa sentença mostra que preconceito tem consequência’, diz empresário de Anápolis que receberá indenização de R$ 20 mil de academia

Justiça apontou falha na comunicação do estabelecimento após repercussão do caso

Pedro Ribeiro - 05 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O empresário Marcus Andrade, de 42 anos, que denunciou constrangimento após ser advertido por causa da roupa que usava em uma academia de Anápolis, deve receber R$ 20 mil de indenização por danos morais.

A decisão foi proferida pela juíza Luciana de Araújo Camapum Ribeiro do 3º Juizado Especial Cível de Anápolis, na última terça-feira (03). Ainda cabe recurso.

Ao comentar o resultado, Marcus afirmou, em entrevista ao G1, que a sentença representa mais do que uma vitória pessoal.

“Essa sentença a meu favor tem um caráter educativo para quem ainda acha que suas crenças e preconceitos podem ser impostos a terceiros sem qualquer consequência”, declarou.

Segundo a decisão, a advertência inicial feita ao aluno dentro da academia não foi considerada irregular.

A Justiça entendeu que estabelecimentos podem definir regras de vestimenta.

O ponto que levou à condenação foi a nota oficial divulgada pela academia após a repercussão do caso.

No entendimento da Justiça, a comunicação adotada pelo estabelecimento acabou reforçando uma reprovação moral ligada à orientação sexual do aluno.

A juíza que declarou a sentença, avaliou que a menção à justificativa de “agradar e honrar a Deus” ajudou a propagar uma repercussão ainda mais negativa e resultou em ofensa à dignidade e à honra de Marcus.

O caso aconteceu em junho de 2025, após o empresário finalizar um treino e ser chamado para uma sala reservada, onde foi alertado de que o short utilizado seria considerado inadequado para o ambiente.

Após a repercussão nas redes sociais, Marcus cancelou o plano na academia. O estabelecimento devolveu os valores pagos pelo período restante.

