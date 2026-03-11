Contrato de 12 meses não significa saída obrigatória: entenda quando o inquilino pode permanecer no imóvel por até 5 anos, segundo a lei
Lei do Inquilinato estabelece regras específicas para contratos residenciais com prazo inferior a 30 meses e limita situações em que o proprietário pode pedir o imóvel
Muitos inquilinos acreditam que precisam deixar o imóvel assim que termina um contrato de aluguel de 12 meses. No entanto, a legislação brasileira prevê situações em que o locatário pode continuar no imóvel por um período maior.
A Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91) estabelece regras diferentes para contratos residenciais com prazo inferior a 30 meses. Nesses casos, o proprietário não pode exigir a desocupação automática ao final do prazo contratual.
Segundo o advogado Ruy Carvalho, que aborda o tema nas redes sociais, a legislação protege o inquilino e limita as situações em que o dono do imóvel pode retomar a propriedade.
O que diz a Lei do Inquilinato
O artigo 47 da Lei do Inquilinato determina que, em contratos residenciais com prazo inferior a 30 meses, o locador não pode simplesmente exigir que o inquilino saia do imóvel após o término do contrato.
Assim, o locatário pode continuar ocupando o imóvel enquanto não ocorrer uma das situações previstas na legislação.
Além disso, a lei estabelece que o proprietário só pode pedir o imóvel de volta em hipóteses específicas.
Situações em que o proprietário pode retomar o imóvel
A legislação permite a retomada do imóvel apenas em algumas circunstâncias. Entre elas estão:
- falta de pagamento do aluguel;
- descumprimento de cláusulas contratuais;
- necessidade de uso próprio do proprietário, desde que respeitados os requisitos legais;
- obras determinadas pelo poder público que exijam a desocupação;
- locação ininterrupta por cinco anos ou mais.
Fora dessas hipóteses, o proprietário não pode exigir a saída do inquilino apenas porque o prazo do contrato terminou.
Venda do imóvel não permite despejo imediato
Outro ponto importante envolve a venda do imóvel alugado.
Muitas pessoas acreditam que o novo proprietário pode exigir imediatamente a saída do inquilino. Porém, em contratos residenciais com prazo inferior a 30 meses, essa situação não autoriza automaticamente o despejo.
Assim, o inquilino mantém o direito de permanecer no imóvel, salvo se ocorrer alguma das situações previstas na lei.
Prazo do contrato nem sempre define a permanência
Embora o contrato estabeleça um prazo de duração, a legislação pode garantir proteção adicional ao locatário.
Por isso, especialistas explicam que o período indicado no documento não determina sozinho quando o inquilino deve sair do imóvel.
Segundo o advogado Ruy Carvalho, muitos locatários desconhecem essa regra e acabam acreditando que precisam desocupar o imóvel imediatamente após o término do contrato.
Entender a lei evita conflitos entre locador e inquilino
Conhecer as regras da Lei do Inquilinato ajuda tanto proprietários quanto inquilinos a evitar conflitos e interpretações equivocadas sobre o contrato de aluguel.
Quando ambas as partes entendem os limites legais da locação residencial, fica mais fácil resolver situações de forma correta e dentro da legislação.
