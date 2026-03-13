Prefeitura de Anápolis prorroga por mais 90 dias contrato com a OS que administra a UPA Alair Mafra

Medida mantém Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus à frente da gestão da unidade enquanto Semusa conclui novo chamamento público para definir a organização responsável

Lara Duarte - 13 de março de 2026

UPA Alair Mafra. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis prorrogou por mais 90 dias o contrato com a organização social responsável pela administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Alair Mafra Andrade. A decisão foi oficializada em termo aditivo publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (13).

O contrato, firmado com o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, foi estendido para garantir a continuidade da gestão e do funcionamento da unidade de saúde em regime de atendimento 24 horas por dia.

Com a prorrogação, a vigência do acordo passa a valer de 15 de março de 2026 até 12 de junho de 2026, ou até que seja concluído o Chamamento Público nº 001/2026, processo que irá selecionar uma nova organização social para assumir a gestão da unidade, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

O valor total do contrato é de R$ 8.977.778,70, destinado ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da unidade.

Enquanto isso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) também anunciou o adiamento do Chamamento Público nº 001/2026, processo que selecionará a nova organização social responsável pela UPA.

Inicialmente previsto para 16 de março, o recebimento das propostas foi transferido para 23 de março de 2026, com sessão de abertura das propostas marcada para 24 de março, às 9h, na sede da Semusa, na Avenida Brasil Sul, no Centro de Anápolis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!