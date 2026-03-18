Quase R$ 100 mil, milhares de dólares e “loló”: veja o que MPGO encontrou em casa de mega empresário de Anápolis

André Luiz Hajjar foi um dos alvos da Operação Confrades, que apura suspeitas de manipulação de contratos e favorecimento de empresas dentro da Agehab

Da Redação - 18 de março de 2026

André Luiz Hajjar é um dos investigados na Operação Confrades, do MPGO. (Foto: Reprodução)

Milhares de reais em espécie, alta quantia de dólares e até porções de lança-perfume foram alguns dos itens apreendidos pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) durante a Operação Confrades, deflagrada nesta quarta-feira (18).

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelo Grupo de Atuação Especial do Patrimônio Público (GAEPP) na casa de André Luiz Hajjar, mega empresário de Anápolis que é sócio-administrador da Excel Construtora.

A empresa é investigada dentro de um suposto esquema de manipulação de contratos, favorecimento de empresas e pagamentos indevidos nos programas habitacionais da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Imagens divulgadas pelo MPGO nesta manhã já mostravam a apreensão de uma quantia significativa de dinheiro em espécie.

Pelas fotos, não era possível mensurar o valor, mas o Portal 6 apurou que o total apreendido se aproxima dos R$ 100 mil.

As cédulas estariam distribuídas entre diferentes cômodos da casa, como no quarto de Hajjar. Além da moeda nacional, foram achados mais de US$ 26,6 mil, também em espécie.

A lista de itens confiscados pelas autoridades ainda incluía pelo menos sete frascos de lança-perfume, entorpecente conhecido como “loló” geralmente usado em festas. Um telefone e um tablet também foram levados.

André Luiz Hajjar deve comparecer à sede do GAEPP no dia 26 de março, para prestar esclarecimentos dentro da investigação conduzida pelo MPGO.

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