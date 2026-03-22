O legume que pode substituir o óleo e o azeite na frigideira: mais saudável e econômico

Médica ensina truque com pepino para reduzir que alimentos grudem na panela

Gabriel Dias - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A médica Mônica Demian compartilhou no Instagram um vídeo que despertou curiosidade ao apresentar um truque simples e saudável para o dia a dia na cozinha: esfregar pepino na panela antes de cozinhar pode ajudar a evitar que o alimento grude.

O vídeo nas redes sociais sugere o uso de pepino na panela para criar efeito antiaderente natural e diminuir o uso de óleo.

Segundo a explicação publicada, ao ser esfregado na superfície da panela, o pepino libera compostos naturais capazes de formar uma leve camada protetora. Essa película ajudaria a diminuir a aderência dos alimentos durante o preparo.

O resultado, conforme apontado no vídeo, seria a necessidade de menos gordura ou óleo para cozinhar, tornando as refeições mais leves e reduzindo o uso de ingredientes adicionais.

Além de ser um alimento acessível, o pepino aparece como alternativa saudável para quem busca soluções simples na rotina doméstica. A proposta chama a atenção especialmente de pessoas interessadas em uma cozinha mais saudável e econômica.

Apesar da repercussão, especialistas costumam orientar que o desempenho pode variar de acordo com o tipo e o estado da panela utilizada.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Mônica Andrade Demian (@dramonicademian)

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