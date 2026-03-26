STJ decidiu: mesmo desempregado, pai continua obrigado a pagar pensão; não há exceção

STJ reforça que desemprego não autoriza suspensão da pensão, e qualquer mudança no valor deve ser decidida pela Justiça

Gustavo de Souza - 26 de março de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Perder o emprego não autoriza, por si só, a suspensão do pagamento da pensão alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiterado que a obrigação continua válida, mesmo diante de dificuldades financeiras, e que qualquer alteração deve ser feita pela via judicial.

O entendimento reforça um princípio central: a necessidade de quem recebe os alimentos, geralmente filhos, não desaparece com a instabilidade de quem paga. Por isso, interromper os depósitos por conta própria pode trazer consequências legais.

Desemprego não suspende a obrigação automaticamente

O STJ já consolidou que o desemprego ou até o nascimento de outro filho não justificam, por si sós, o inadimplemento da pensão.

Essas situações devem ser analisadas pela Justiça, e não usadas como justificativa para parar de pagar. Portanto, a obrigação permanece até que haja decisão judicial autorizando revisão, redução ou exoneração do valor.

A legislação permite, em caso de não comprimento dessa obrigatoriedade, a prisão civil do devedor. Ainda assim, a decisão não é automática. O juiz avalia o caso concreto, considerando fatores como a capacidade de pagamento e as circunstâncias pessoais do devedor.

Se houve queda significativa na renda, o caminho correto é a ação revisional de alimentos. A lei permite ajustar o valor sempre que houver mudança na situação financeira das partes.

O desemprego pode ser considerado, mas apenas dentro do processo judicial. Fora disso, a obrigação continua válida.

O que a decisão sinaliza

O recado do STJ é claro: não há espaço para decisões unilaterais. A pensão continua sendo devida até que a Justiça determine o contrário.

Diante de dificuldades financeiras, a orientação é buscar apoio jurídico e agir rapidamente. Ignorar o pagamento pode transformar uma crise financeira em um problema judicial mais grave.

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