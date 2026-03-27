Homem agride e estupra jovem durante assalto, mas acaba detido por moradores em Aparecida de Goiânia
Vítima retornava da academia para casa quando foi abordada com violência pelo suspeito
Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (26), suspeito de cometer roubo e estupro contra uma jovem de 18 anos, no bairro Parque Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia.
O crime teria ocorrido por volta das 21h58, quando a vítima retornava da academia para casa. Ao chegar próximo à residência, ela foi abordada pelo suspeito, que anunciou o assalto e derrubou ela no chão.
O homem ainda teria passado a mão nas partes íntimas da jovem, a agredido com um pedaço de pau e roubado a bolsa e o celular dela. Após o ataque, ele tentou fugir do local.
Porém, a vítima reagiu e correu atrás do suspeito, gritando por socorro. Moradores da região ouviram os pedidos de ajuda e conseguiram conter o homem até a chegada da Polícia Militar (PM).
Os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, junto com a vítima e testemunhas.
Após análise da autoridade policial, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelos crimes de roubo e estupro. O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC).
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