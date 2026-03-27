Homem agride e estupra jovem durante assalto, mas acaba detido por moradores em Aparecida de Goiânia

Vítima retornava da academia para casa quando foi abordada com violência pelo suspeito

Augusto Araújo - 27 de março de 2026

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM).(Foto: Reprodução)

Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (26), suspeito de cometer roubo e estupro contra uma jovem de 18 anos, no bairro Parque Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia.

O crime teria ocorrido por volta das 21h58, quando a vítima retornava da academia para casa. Ao chegar próximo à residência, ela foi abordada pelo suspeito, que anunciou o assalto e derrubou ela no chão.

O homem ainda teria passado a mão nas partes íntimas da jovem, a agredido com um pedaço de pau e roubado a bolsa e o celular dela. Após o ataque, ele tentou fugir do local.

Porém, a vítima reagiu e correu atrás do suspeito, gritando por socorro. Moradores da região ouviram os pedidos de ajuda e conseguiram conter o homem até a chegada da Polícia Militar (PM).

Os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, junto com a vítima e testemunhas.

Após análise da autoridade policial, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelos crimes de roubo e estupro. O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC).

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