Homem agride e estupra jovem durante assalto, mas acaba detido por moradores em Aparecida de Goiânia

Vítima retornava da academia para casa quando foi abordada com violência pelo suspeito

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Anápolis Aparecida de Goiânia
Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM).(Foto: Reprodução)

Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (26), suspeito de cometer roubo e estupro contra uma jovem de 18 anos, no bairro Parque Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia.

O crime teria ocorrido por volta das 21h58, quando a vítima retornava da academia para casa. Ao chegar próximo à residência, ela foi abordada pelo suspeito, que anunciou o assalto e derrubou ela no chão.

O homem ainda teria passado a mão nas partes íntimas da jovem, a agredido com um pedaço de pau e roubado a bolsa e o celular dela. Após o ataque, ele tentou fugir do local.

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Porém, a vítima reagiu e correu atrás do suspeito, gritando por socorro. Moradores da região ouviram os pedidos de ajuda e conseguiram conter o homem até a chegada da Polícia Militar (PM).

Os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, junto com a vítima e testemunhas.

Após análise da autoridade policial, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelos crimes de roubo e estupro. O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC).

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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