Gari é alvo de tiros de carabina enquanto limpava praça de Goiânia: ‘se me olhar, eu te mato’

Suspeito teria sido abordado com sinais de embriaguez e de uso de entorpecentes

Natália Sezil - 29 de abril de 2025

Carabina foi apreendida pela polícia, bem como a lata que estaria sendo usada para “treinar tiro”. (Foto: Reprodução)

Um gari, de 61 anos, optou por acionar a Polícia Militar (PM) após ser ameaçado com tiros de carabina enquanto trabalhava, na Praça Monte Cristo, no Setor São José, região Centro-Oeste de Goiânia, nesta terça-feira (29).

O idoso, que trabalha na Comurg, varria o local quando teria percebido os disparos indo em direção a ele, sem motivo aparente e com intenção de acertá-lo.

Com as autoridades no local, ele teria contado que chegou a questionar a atitude, mas que teria sido ameaçado de morte nesse momento.

O suspeito, de 33 anos, teria dito ao gari: “se continuar me olhando, vou te matar”. Diante disso, o profissional teria procurado abrigo em um estabelecimento próximo.

Questionado pelos policiais, o suposto responsável pelos disparos teria alegado que estava praticando tiro em via pública, utilizando como alvo uma lata de cerveja, mas que “por um vacilo” teria atirado na direção do idoso.

Nesse momento, o suspeito estaria apresentando sinais de embriaguez e de uso de entorpecentes. Ele também já teria antecedentes criminais, por homicídio e tráfico de drogas.

Além disso, não teria apresentado, aos policiais que atenderam à ocorrência, os documentos que lhe dariam autorização a ter a carabina de pressão que carregava.

A lata de cerveja que teria sido usada como alvo foi encontrada pelos policiais, com a marca dos supostos tiros, durante a ocorrência.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados à delegacia, onde o caso foi registrado como ameaça e tentativa de lesão corporal.

Agora, a Polícia Civil (PC) deve ficar responsável pela apuração dos fatos e pelas medidas cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!