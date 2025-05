Identificada vítima de acidente de moto próximo a Caldas Novas

Acidente foi registrado na saída de Caldas Novas

Beatriz Bueno - 04 de maio de 2025

Colisão deixou um vitima fatal e um ferido grave (Foto: Reprodução)

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão resultou na morte de uma pessoa e deixou outra gravemente ferida, na noite deste sábado (03), na GO-213, trecho entre os municípios de Caldas Novas e Ipameri.

De acordo com o condutor do caminhão, a motocicleta trafegava em sentido oposto, com o farol apagado, quando bateu no paralama esquerdo do veículo de carga.

O acidente resultou na morte de, Keyson Manuel Messias Reis, de 47 anos, condutor da moto, e em ferimentos graves no passageiro, que foi socorrido pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Caldas Novas (UPA).

A motocicleta teve perda total e apresentava débitos documentais, sendo recolhida ao pátio do Batalhão de Polícia Rodoviária. Já o caminhoneiro estava com a documentação em dia, foi liberado. Vale ressaltar que foi realizado o teste de bafômetro – cujo resultado foi negativo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acionou a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.

