Após confusão por conta de pitbull, adolescente é encontrado morto no Setor Serrinha

Suspeito relatou à polícia que ambos haviam brigado, mas que imaginou que a vítima tivesse continuado viva

Natália Sezil - 31 de maio de 2025

Adolescente foi encontrado morto no meio da rua após discussão sobre pit bull. (Foto: Reprodução)

Ao sair de casa na manhã deste sábado (31), um morador do Setor Serrinha, em Iporá, no Centro goiano, se deparou com o corpo de um adolescente, de 17 anos, ensanguentado no meio da rua.

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas puderam apenas constatar o óbito. Segundo averiguado pelas autoridades, a vítima teria morrido cerca de cinco horas antes, ainda durante a madrugada.

Diante disso, e visto que havia sinais de esfaqueamento no corpo do adolescente, a PM empreendeu buscas pela vizinhança para localizar possíveis suspeitos.

O suposto autor do ataque foi encontrado ainda dormindo, dentro da própria casa, onde as autoridades também teriam se deparado com várias garrafas de cerveja e pratos quebrados.

Questionado, o homem, de 41 anos, teria relatado que havia visitado a mãe da vítima no final da tarde, mas que teria sido atacado pelo cachorro da família, da raça pit bull.

Ele teria ficado com ferimentos no lábio, discutido com o adolescente sobre o assunto e deixado o local. Na versão contada pelo suspeito, a vítima teria o visitado pouco tempo depois, levando o animal preso por uma corrente.

O adolescente teria, então, ido para casa, mas voltado, de novo, para visitar. Nesta segunda vez, suspeito e vítima teriam bebido juntos, também com a companheira do homem.

O suspeito alegou que, quando a mulher foi dormir, os dois teriam continuado ingerindo bebidas alcoólicas. Em certo momento, teriam começado a discutir por conta do pit bull – e porque o adolescente estaria querendo fumar maconha no local.

A confusão logo escalou. Nesta versão da história, o mais novo teria pegado um facão e desferido um golpe nas costas do mais velho, que teria pegado outra faca para tentar se defender.

Depois disso, o homem teria ido dormir, sem imaginar que o adolescente acabaria morrendo. Diante do relato, o casal foi conduzido à delegacia, onde a Polícia Civil (PC) determinou a prisão em flagrante.

A Polícia Técnico Científica também compareceu no local da ocorrência, ficando responsável pela perícia do local para que se possa determinar a dinâmica do homicídio.

