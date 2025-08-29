Funcionário perde dinheiro em empresa de Anápolis, ninguém assume ter pegado e câmeras expõem o que realmente aconteceu

Situação se prolongou por horas diante das negativas dos colegas da vítima

Natália Sezil - 29 de agosto de 2025

Câmeras foram decisivas para resolver problema de funcionário. (Foto: Reprodução)

Filmagens de câmeras de segurança foram essenciais para que o funcionário de uma empresa de reciclagens, localizada na Avenida Brasil, em Anápolis, conseguisse recuperar o dinheiro que havia perdido, na tarde desta sexta-feira (29).

Tudo começou durante o horário do almoço, quando a vítima, de 36 anos, se sentou para comer. Nesse momento, os R$ 600 que tinha guardados no bolso da calça teriam caído ao chão.

A quantia, no entanto, não teria ficado ali por muito tempo. Ao dar falta do dinheiro, o homem logo começou a perguntar aos colegas se alguém teria encontrado as notas.

Apesar disso, ninguém teria admitido ter visto ou, muito menos, pegado as cédulas. Foi apenas ao solicitar ao patrão o acesso às filmagens das câmeras que a vítima conseguiu recuperar o valor.

O que as imagens mostraram foi que um colega dele, de 45 anos, havia sido o responsável pelo “dinheiro perdido”.

Ele teria se abaixado, pegado a quantia e colocado em um bolso. Em seguida, teria escondido em outro lugar.

Com os vídeos em mãos, a vítima questionou o suspeito. Mesmo assim, ele continuou negando, o que fez com que a Polícia Militar (PM) fosse acionada.

Com as autoridades, o cenário ainda se repetiu: o funcionário não admitiu ter furtado o colega. Foi apenas ao ouvir que seria levado à delegacia que ele resolveu mostrar onde havia guardado as notas.

Os policiais recuperaram as cédulas no interior da caixa de descarga, no banheiro da empresa. Com isso, o suspeito foi autuado em flagrante.

Agora, o caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que fica responsável pelas próximas medidas legais.

