O segredo revelado para a batata frita ficar crocante igual às das melhores lanchonetes

Segundo especialistas, a diferença está em técnicas simples que vão do corte a fritura

Ruan Monyel - 01 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Adilson Figueira)

A batata frita é um dos acompanhamentos mais amados do mundo, sendo presença garantida em lanchonetes, restaurantes e até mesmo nas refeições em casa, ela conquista pela crocância por fora e pela maciez por dentro.

No entanto, muita gente já percebeu que, ao preparar em casa, o resultado quase nunca é o mesmo encontrado nas melhores lanchonetes. Segundo especialistas em gastronomia, a diferença está em técnicas simples que fazem toda a diferença no resultado final.

O segredo revelado para a batata frita ficar crocante igual às das melhores lanchonetes

O primeiro segredo é o processo de pré-cozimento. As batatas devem ser cortadas no formato desejado e, em seguida, levadas à água quente por alguns minutos, apenas para amolecer levemente. Esse passo elimina parte do amido e garante que o interior fique macio após a fritura.

Outro ponto essencial é a dupla fritura. Diferente do que muitos fazem em casa, nas lanchonetes as batatas são fritas duas vezes: a primeira em temperatura mais baixa, para cozinhar por dentro, e a segunda em óleo bem quente, para formar a crosta crocante.

Outra técnica comum em grandes estabelecimentos é empanar as batatas na farinha de trigo, o que ajuda a mantê-las crocantes e evita que o óleo enxarque o legume.

Por fim, o toque especial está no tempero e na finalização. As lanchonetes costumam temperar as batatas imediatamente após a fritura, enquanto ainda estão quentes, garantindo que o sal e os condimentos se fixem melhor. Para variar, também é possível adicionar páprica, alho em pó ou ervas finas, criando versões diferentes e cheias de sabor.

Essas etapas, apesar de simples, fazem toda a diferença no preparo caseiro. Seguindo as técnicas corretas, é possível conquistar batatas fritas crocantes e saborosas, iguais às das melhores lanchonetes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!