Novo aeroporto de Jataí recebe investimento de R$ 12,4 milhões para concluir obras

Local já tem previsão para iniciar as atividades

Natália Sezil - 03 de setembro de 2025

Área destinada ao novo aeroporto de Jataí, em imagem divulgada pelo Governo Federal em março de 2024. (Foto: Divulgação)

O Aeroporto Municipal Flávio Francisco Vilela, em Jataí, no Sudoeste goiano, está cada vez mais perto da conclusão das obras. A licitação para a construção da segunda etapa do local, referente ao terminal de passageiros, foi autorizada nesta terça-feira (02).

O investimento desta etapa soma R$ 12,4 milhões, vindos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O projeto prevê um terminal com 1.796 m², que tenha capacidade de atender até 150 passageiros durante os horários de pico.

A estrutura deve contar com áreas de embarque e desembarque, check-in, restituição de bagagens, administração central de resíduos sólidos, guarita de vigilância e estacionamentos.

A primeira etapa da obra, autorizada em março de 2024, recebeu investimento de R$ 58,5 milhões, segundo o Governo Federal.

Nesta fase, foram contempladas a construção do sistema de pista de pouso e decolagem e taxiamento, pátio de aeronaves, vias de serviço, drenagem, cerca operacional e patrimonial, além de áreas de segurança, via de acesso e estacionamento, e auxílios à navegação.

Impulso para o desenvolvimento regional

Para Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, o empreendimento é um marco para o desenvolvimento regional do Centro-Oeste.

A obra representa um avanço estratégico para a infraestrutura de Jataí – que é um dos principais polos do agronegócio em Goiás.

Prefeito da cidade, Geneilton Assis (PP) anunciou que a previsão é de que o aeroporto esteja funcionando até o final de 2028, quando termina a gestão do político.

