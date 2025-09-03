Novo aeroporto de Jataí recebe investimento de R$ 12,4 milhões para concluir obras
Local já tem previsão para iniciar as atividades
O Aeroporto Municipal Flávio Francisco Vilela, em Jataí, no Sudoeste goiano, está cada vez mais perto da conclusão das obras. A licitação para a construção da segunda etapa do local, referente ao terminal de passageiros, foi autorizada nesta terça-feira (02).
O investimento desta etapa soma R$ 12,4 milhões, vindos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
O projeto prevê um terminal com 1.796 m², que tenha capacidade de atender até 150 passageiros durante os horários de pico.
A estrutura deve contar com áreas de embarque e desembarque, check-in, restituição de bagagens, administração central de resíduos sólidos, guarita de vigilância e estacionamentos.
A primeira etapa da obra, autorizada em março de 2024, recebeu investimento de R$ 58,5 milhões, segundo o Governo Federal.
Nesta fase, foram contempladas a construção do sistema de pista de pouso e decolagem e taxiamento, pátio de aeronaves, vias de serviço, drenagem, cerca operacional e patrimonial, além de áreas de segurança, via de acesso e estacionamento, e auxílios à navegação.
Leia também
- Quem são as pessoas mais ricas de Goiás, segundo a Forbes
- É surpreendente o que morador em situação de rua com passagens por 6 homicídios disse ao ser abordado pelo prefeito de Anápolis
- Inscrições abertas para 5,1 mil vagas do Aluguel Social em 40 municípios goianos; saiba quais
- Câmera flagrou briga com faca dentro de cozinha de badalado gastrobar de Goiânia
Impulso para o desenvolvimento regional
Para Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, o empreendimento é um marco para o desenvolvimento regional do Centro-Oeste.
A obra representa um avanço estratégico para a infraestrutura de Jataí – que é um dos principais polos do agronegócio em Goiás.
Prefeito da cidade, Geneilton Assis (PP) anunciou que a previsão é de que o aeroporto esteja funcionando até o final de 2028, quando termina a gestão do político.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!