Discussão entre vereadores teve até ‘nível de masculinidade’ e incoerência exposta: “achou que é mais homem que os outros”

Evento marcava a votação de 6 projetos encaminhados pelo Poder Executivo

Samuel Leão - 05 de setembro de 2025

Vereadores Wederson Lopes, à esquerda, e Fred Godoy à direita. (Foto: TV Câmara)

Durante a sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira (05), na Câmara Municipal de Anápolis, os vereadores Fred Godoy (Agir) e Wederson Lopes (UB) tiveram um desentendimento com direito à disputa de masculinidade.

No evento, que marcava a votação de 6 projetos encaminhados pelo Poder Executivo, Fred relembrou uma ação tida pelo colega em uma Comissão, realizada na quinta-feira (04).

“Aconteceu comigo ontem, na comissão, não deixaram eu olhar o projeto, vereador ficou bravo, jogou o projeto na mesa, achou que era mais homem que os outros, o vereador não me deixou pedir vistas. Então aqui, presidente, deixo apenas essa ressalva que a gente tem direito de pedir vistas no projeto e me cercearam desse direito”, desabafou.

Na sequência, complementou a fala rebatendo a “braveza” de Wederson e ainda dizendo que, fora da Casa, o parlamentar não seria mais bravo que ele.

“Então aqui deixo o recado para o vereador, que acha que é melhor, porque tem mais mandato, que se diz mais bravo que os outros, deve ser mais bravo aqui, porque do portão para fora não é não”, concluiu.

Ao pedir a palavra, o vereador Wederson Lopes (UB) rebateu dizendo que o que teria ocorrido, na realidade, foi um erro protocolar por parte de Fred, sem responder aos apontamentos de “braveza” e à disputa de masculinidade.

Em uma nova resposta, o vereador Fred Godoy ainda apontou incoerência no comportamento do colega que, anteriormente, teria defendido o Partido dos Trabalhadores (PT) mas, atualmente, se coloca como um nome da direita e defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Sobre à tribuna para falar que é bolsonarista, mas ficou defendendo o PT por vários anos. Já mostra o caráter da pessoa que está ali querendo surfar numa onda da qual ele nunca foi”, concluiu.