Discussão entre vereadores teve até ‘nível de masculinidade’ e incoerência exposta: “achou que é mais homem que os outros”

Evento marcava a votação de 6 projetos encaminhados pelo Poder Executivo

Samuel Leão Samuel Leão -
Vereadores Wederson Lopes, à esquerda, e Fred Godoy à direita. (Foto: TV Câmara)

Durante a sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira (05), na Câmara Municipal de Anápolis, os vereadores Fred Godoy (Agir) e Wederson Lopes (UB) tiveram um desentendimento com direito à disputa de masculinidade.

No evento, que marcava a votação de 6 projetos encaminhados pelo Poder Executivo, Fred relembrou uma ação tida pelo colega em uma Comissão, realizada na quinta-feira (04).

“Aconteceu comigo ontem, na comissão, não deixaram eu olhar o projeto, vereador ficou bravo, jogou o projeto na mesa, achou que era mais homem que os outros, o vereador não me deixou pedir vistas. Então aqui, presidente, deixo apenas essa ressalva que a gente tem direito de pedir vistas no projeto e me cercearam desse direito”, desabafou.

Na sequência, complementou a fala rebatendo a “braveza” de Wederson e ainda dizendo que, fora da Casa, o parlamentar não seria mais bravo que ele.

“Então aqui deixo o recado para o vereador, que acha que é melhor, porque tem mais mandato, que se diz mais bravo que os outros, deve ser mais bravo aqui, porque do portão para fora não é não”, concluiu.

Ao pedir a palavra, o vereador Wederson Lopes (UB) rebateu dizendo que o que teria ocorrido, na realidade, foi um erro protocolar por parte de Fred, sem responder aos apontamentos de “braveza” e à disputa de masculinidade.

Em uma nova resposta, o vereador Fred Godoy ainda apontou incoerência no comportamento do colega que, anteriormente, teria defendido o Partido dos Trabalhadores (PT) mas, atualmente, se coloca como um nome da direita e defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Sobre à tribuna para falar que é bolsonarista, mas ficou defendendo o PT por vários anos. Já mostra o caráter da pessoa que está ali querendo surfar numa onda da qual ele nunca foi”, concluiu.

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

