Entenda como o primeiro milagre realizado por São Carlo Acutis tem ligação com Anápolis

Italiano foi canonizado neste domingo (07), 12 anos após a primeira intercessão reconhecida pela Igreja Católica

Natália Sezil - 08 de setembro de 2025

Primeiro milagre de Carlo Acutis foi na vida de Matheus Vianna. (Foto: Reprodução/UOL e Divulgação/Vaticano)

Ainda que pequena, há quem diga que existe uma ligação entre Anápolis e o primeiro milagre atribuído a Carlo Acutis, agora São Carlo Acutis, conhecido por ser o “santo millennial”, “padroeiro da internet” e “influenciador de Deus”.

O italiano foi canonizado neste domingo (07), no Vaticano, após um processo considerado relativamente rápido. O reconhecimento de um santo, que pode se prolongar por décadas, durou apenas 12 anos no caso do jovem.

Isso porque o primeiro milagre que a Igreja Católica reconheceu por intercessão dele aconteceu em 2013, justamente em terras brasileiras. A história envolve o pequeno Matheus Vianna, na época com três anos de idade.

A criança havia sido diagnosticada com um problema congênito de pâncreas anular e não conseguia se alimentar direito: nenhum alimento passava do estômago para o intestino, o que causava muitos vômitos e impedia uma cirurgia.

A situação só mudaria no dia 12 de outubro, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande. Ali, acontecia uma celebração em homenagem a Carlo Acutis, com um pedaço de camiseta trazido ao Brasil unicamente para isso.

Ao tocar no item e pedir que parasse de vomitar, a criança foi curada. Ao voltar para casa, logo estava comendo arroz, feijão, bife e batata frita, como conta a avó, Solange Lins Vianna. Matheus fez o exame de ultrassonografia e ouviu que o problema de saúde não existia mais.

Dez anos depois, Matheus passou a viver em Anápolis. Ele, um irmão e a mãe, Luciana Lins Vianna, se mudaram em 2023 para um sítio na cidade.

À época, a avó havia contado que “Matheus é um adolescente normal” que costuma ir semanalmente à igreja. Ele cursava o 7º ano do Ensino Fundamental e, às vezes, servia como coroinha.

Hoje, ele tem 15 anos e voltou para Campo Grande, onde mora com a avó. Ele ainda se mantém recluso, prezando pela privacidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!