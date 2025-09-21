Manifestação contra PEC da Blindagem em Goiânia tem pedidos de prisão para Bolsonaro e repúdio à anistia; veja vídeo
Convocado por partidos de esquerda e movimentos sociais, evento se concentrou na Praça Universitária e seguiu em direção à Praça Cívica
Convocado por partidos de esquerda e movimentos sociais, o protesto contra a PEC da Blindagem atraiu manifestantes em Goiânia na tarde deste domingo (21).
O ato começou às 16h na Praça Universitária, de onde seguiu até a Praça Cívica. Contou com políticos, artistas e ativistas contra a PEC mencionada e o PL da Anistia.
Sob bandeiras do Psol, da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da União Estadual dos Estudantes (UEE), entre outras, os presentes se reuniram em volta de um trio elétrico durante o encerramento do ato.
Marcado pelas palavras da canção “Apesar de Você”, de Chico Buarque – considerada uma referência no combate à censura durante a ditadura no Brasil – o movimento também pediu pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e repudiou a anistia aos condenados pelos atos golpistas do 08 de janeiro.
Bolsonaro foi sentenciado a 27 anos de prisão no último dia 11. A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou os crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave, e deterioração de patrimônio tombado.
“Pelo desenvolvimento do Brasil, viva o povo brasileiro”, comemoraram os manifestantes. “Sem anistia para golpista”, também reforçaram.
Entenda
A PEC da Blindagem busca proteger deputados e senadores contra a abertura de processos penais no STF. Ela defende que os políticos só poderão ser processados após autorização da própria Casa, mediante votação secreta.
A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados na quarta-feira (17) e segue para análise do Senado.
No mesmo dia, os parlamentares aprovaram urgência para a tramitação do PL da Anistia – para que ele possa ser votado diretamente no Plenário, sem passar por comissões.
