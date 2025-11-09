Estudante chega depois do horário para prova do Enem em Goiânia e revela motivo inusitado para atraso

Depois que os portões se fecham, é proibido deixar que qualquer candidato entre para realizar o exame

Natália Sezil - 09 de novembro de 2025

Rodrigo acabou se atrasando para o Enem na primeira vez em que realiza a prova. (Foto: Reprodução/G1)

Já virou costume brasileiro comentar, ano após ano, sobre os “atrasados do Enem” – que chegam depois que os portões fecham e, por regra do exame, são proibidos de entrar para realizar a prova.

É inevitável que cada atraso para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) seja acompanhado de uma história, e em Goiânia não foi diferente.

Um estudante da capital chegou 15 minutos depois do horário, neste domingo (09), e confessou o motivo inusitado para o atraso.

Ao G1, Rodrigo Pereira de Brito, de 26 anos, afirmou que foi até o local de prova confiante de que tudo daria certo. Porém, ele chegou às 13h15 e só então descobriu que não conseguiria participar.

Isso porque pensou que os portões ficariam abertos até 13h30. A confusão veio ouvindo a televisão: “eu estava almoçando e ouvi na reportagem que a prova começava 13h30. Pensei que podia entrar até esse horário”, explicou.

“É a primeira vez que eu faço [o Enem]”. Já cursando uma faculdade à distância, o objetivo era usar a nota alcançada para tentar uma vaga presencial no curso de Engenharia de Software ou Energias Renováveis.

O estudante revelou que, mesmo sem o primeiro dia de prova, irá realizar o segundo, no próximo domingo (16). E defendeu: “se tivesse um pouco mais de consciência humana, me deixava entrar por causa de 15 minutos“.

Fique atento

As regras do Enem são bastante rigorosas quanto a horários, dada a importância do exame, então é importante ficar atento.

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. A prova só começa 30 minutos depois, às 13h30. A aplicação do 1º dia acaba às 19h, e a do 2º dia termina às 18h30.

Se o candidato quiser deixar o local de prova portando o Caderno de Questões, só pode sair nos últimos 30 minutos do prazo.

É permitido entrar com lanche e água em embalagens transparentes e sem o rótulo, e é obrigatório apresentar documento oficial com foto, cartão de confirmação da inscrição e caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta.

