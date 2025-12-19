Retrospectiva 2025: Relembre 6 mortes que impactaram Anápolis ao longo do ano

Em mais de duas décadas de serviço em Anápolis, foi reconhecido por atuar próximo aos fiéis, incentivar as vocações religiosas e defender os valores cristãos.

João Victor

Outra tragédia que marcou o ano e abalou a comunidade anapolina foi o falecimento do pequeno João Victor, de apenas 10 anos, que morreu em Anápolis no dia 19 de setembro após sofrer uma descarga elétrica ao pisar em um fio energizado próximo a uma praça na Vila Jussara.

Investigadores da Polícia Civil identificaram que o cabo de fibra óptica estava energizado possivelmente por ter sido amarrado ilegalmente na luminária de um poste, e equipes da perícia e da Equatorial foram até o local para apurar as circunstâncias do acidente e desenergizar os cabos. O caso segue sob investigação.

Além das manifestações de pesar, o impacto do caso mobilizou o Legislativo municipal, que estipulou um prazo de 180 dias para que eventuais irregularidades na rede elétrica sejam sanadas pelas empresas de internet e telefonia.

Soldado Davi Rodrigues

Mais um caso que abalou a cidade foi a morte do soldado da Base Aérea de Anápolis, Davi Rodrigues Pereira, de 23 anos, que faleceu após ser esfaqueado durante uma tentativa de assalto em uma padaria no distrito de Souzânia.

Ele e o pai, que também se feriu, foram levados ao Hospital de Urgências de Anápolis (Heana). Davi passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O pai dele sobreviveu após o período de internação.

A polícia identificou e prendeu dois suspeitos em flagrante logo após o crime, após uma perseguição feita por populares.

Um deles, Gabriel dos Santos Venceslencio, foi identificado como autor da facada e condenado a 33 anos e 4 meses de prisão.

O outro jovem, que estava no carro com Gabriel, alegou que não participou da execução do assalto e que não sabia que o comparsa estava armado. Ele foi absolvido por falta de provas.

Professor Fabrício

Mais um falecimento que pegou a comunidade anapolina de surpresa foi o do professor Fabrício Lucena Freitas, mais conhecido como Bim, que lecionava História, Filosofia e Sociologia.

Ele morreu após sofrer um acidente durante uma trilha de bicicleta em Pirenópolis, em outubro deste ano.

Fabrício atuou por anos nas escolas mais conceituadas da cidade e deixou para trás diversos colegas, alunos e amigos, que se uniram em pesar pela partida tão repentina do docente.

Pastora e poetisa Adoiramas Martins

Outra estrela anapolina que partiu ao longo de 2025 foi a pastora e poetisa Adoiramas Martins Salgado, conhecida carinhosamente como Bem-te-vi, no final de novembro, aos 90 anos.

Membro atuante da União Literária Anapolina (ULA), ela marcou gerações com sua poesia e presença afetiva nos eventos culturais da cidade.

Adoiramas era reconhecida por declamar seus versos com intensidade e por levar fé, leveza e sensibilidade por onde passava.