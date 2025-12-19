Retrospectiva 2025: Relembre 6 mortes que impactaram Anápolis ao longo do ano

Ele estava internado desde o dia 24 de outubro na UTI do Ânima Centro Hospitalar, em Anápolis. O líder religioso enfrentava problemas cardíacos antigos, complicações no fígado decorrentes de medicamentos e câncer na bexiga e na próstata.
Natural da Polônia, Dom João foi ordenado presbítero em 24 de junho de 1976 e construiu uma trajetória sólida dentro da Igreja.
Em mais de duas décadas de serviço em Anápolis, foi reconhecido por atuar próximo aos fiéis, incentivar as vocações religiosas e defender os valores cristãos.
João Victor
João Victor Gontijo Oliveira morreu por choque elétrico causado por um fio de telefonia instalado em local proibido. (Foto: Reprodução)
Outra tragédia que marcou o ano e abalou a comunidade anapolina foi o falecimento do pequeno João Victor, de apenas 10 anos, que morreu em Anápolis no dia 19 de setembro após sofrer uma descarga elétrica ao pisar em um fio energizado próximo a uma praça na Vila Jussara.
Investigadores da Polícia Civil identificaram que o cabo de fibra óptica estava energizado possivelmente por ter sido amarrado ilegalmente na luminária de um poste, e equipes da perícia e da Equatorial foram até o local para apurar as circunstâncias do acidente e desenergizar os cabos. O caso segue sob investigação.
Além das manifestações de pesar, o impacto do caso mobilizou o Legislativo municipal, que estipulou um prazo de 180 dias para que eventuais irregularidades na rede elétrica sejam sanadas pelas empresas de internet e telefonia.
Ele e o pai, que também se feriu, foram levados ao Hospital de Urgências de Anápolis (Heana). Davi passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O pai dele sobreviveu após o período de internação.
A polícia identificou e prendeu dois suspeitos em flagrante logo após o crime, após uma perseguição feita por populares.
Um deles, Gabriel dos Santos Venceslencio, foi identificado como autor da facada e condenado a 33 anos e 4 meses de prisão.
O outro jovem, que estava no carro com Gabriel, alegou que não participou da execução do assalto e que não sabia que o comparsa estava armado. Ele foi absolvido por falta de provas.
Professor Fabrício
Fabrício Lucena Freitas, também conhecido como “Bim”, morreu após acidente em Pirenópolis. (Foto: Reprodução)
Mais um falecimento que pegou a comunidade anapolina de surpresa foi o do professor Fabrício Lucena Freitas, mais conhecido como Bim, que lecionava História, Filosofia e Sociologia.
Ele morreu após sofrer um acidente durante uma trilha de bicicleta em Pirenópolis, em outubro deste ano.
Fabrício atuou por anos nas escolas mais conceituadas da cidade e deixou para trás diversos colegas, alunos e amigos, que se uniram em pesar pela partida tão repentina do docente.
