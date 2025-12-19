Retrospectiva 2025: Relembre 6 mortes que impactaram Anápolis ao longo do ano

Presenças marcantes na cidade deixaram apenas a saudade e lembrança de bons momentos que viveram

Davi Galvão Davi Galvão -
Retrospectiva 2025: Relembre 6 mortes que impactaram Anápolis ao longo do ano
Mortes de Dom Wilk, João Victor e do soldado Davi Rodrigues. (Foto: Reprodução)

2025 foi o ano de muitas vitórias e boas-vindas, mas também de diversas despedidas sofridas para a comunidade anapolina, que angariou diversas perdas ao longo dos 365 dias.

Com 2026 já virando a esquina, o Portal 6 separou algumas dos falecimentos que mais causaram comoção e que não devem jamais serem esquecidos.

Dom João Wilk

Dom João Wilk, bispo de Anápolis. (Foto: Divulgação)

À frente da Diocese de Anápolis desde 14 de agosto de 2004, faleceu no dia 11 de novembro, aos 74 anos.

Leia também

Ele estava internado desde o dia 24 de outubro na UTI do Ânima Centro Hospitalar, em Anápolis. O líder religioso enfrentava problemas cardíacos antigos, complicações no fígado decorrentes de medicamentos e câncer na bexiga e na próstata.

Natural da Polônia, Dom João foi ordenado presbítero em 24 de junho de 1976 e construiu uma trajetória sólida dentro da Igreja.

Outro caso que marcou a cidade foi o falecimento do jovem sushiman Kauan Victor da Silva, de 22 anos, que morreu no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O óbito foi confirmado no dia 13 de dezembro.

Kauan, que trabalhava em um restaurante de comida japonesa conceituado na cidade, havia se voluntariado e viajado até o exterior para se juntar às forças de resistência ucraniana, em agosto de 2025.

Conforme informações de sites internacionais, o jovem faleceu durante uma tentativa de recuperar os corpos de outros voluntários caídos.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias