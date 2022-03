Muita gente não tem tempo para responder todo mundo no WhatsApp. Ou melhor, muita gente deixa algumas conversas marcadas como não lidas para não esquecer de resolver aquele problema depois. Aliás, esse recurso deixa uma pequena bolinha verde e servirá de lembrete. Entretanto, isso não fará com que a visualização volte ao status de “não visualizado”. Ok, mas onde queremos chegar é que há uma forma de marcar uma conversa como não lida no WhatsApp muito fácil.

Primeiramente, para baixar o aplicativo oficialmente, você pode entrar nos links a seguir de acordo com o sistema operacional que seu telefone usa. Por exemplo, para quem usa Android, iOS e para quem usa celulares Huawei. Além disso, para baixar o WhatsApp Web, basta acessar o link para Mac ou Windows.

Descubra de um jeito fácil como marcar uma conversa como não lida no WhatsApp:

No Android:

Primeiro, abra o WhatsApp. Aperte e segure a conversa que você quer sinalizar como “não lida”. Assim, um menu aparecerá no topo da tela, selecione os três pontinhos. Agora, dê um toque em “Marcar como não lida”. Pronto! Agora, a conversa aparecerá com uma bolinha verde.

No iOS:

Após abrir o WhatsApp, vá até a conversa que você quer destacar e arraste-a da direita para a esquerda. Em seguida, aparecerá a opção “Não lida”, clique nela.

Pronto! A conversa será sinalizada com uma bolinha verde.

