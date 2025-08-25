Jovens que assaltaram supermercado à mão armada em Anápolis são identificados e presos

Mais velho da dupla tem 21 anos, enquanto o mais novo recém completou 18

Natália Sezil - 25 de agosto de 2025

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento, que flagraram a chegada e a fuga dos criminosos. (Foto: Reprodução)

Os dois suspeitos de terem assaltado a mão armada o Supermercado Barbosa, no Jardim Europa, em Anápolis, na tarde desta segunda-feira (25), foram presos poucas horas depois.

Eles foram identificados como um jovem, de 18 anos recém completados, e o amigo, de 21 anos. Ambos foram detidos em flagrante, diante das filmagens de câmeras de segurança do estabelecimento.

A dupla foi encontrada em locais separados. O primeiro a ser localizado foi o mais velho, que estaria andando pelas ruas do Residencial Ander. Abordado pela Polícia Militar (PM), ele logo teria confessado a participação.

Questionado pelas autoridades, o jovem indicou onde estaria o colega, que foi encontrado no bairro Novo Jundiaí. Com ele, também teria sido achado o simulacro usando para ameaçar a funcionária do supermercado.

O mais velho teria sido responsável por efetuar o roubo, enquanto o mais novo vigiava a porta. Eles conseguiram levar R$ 600 do caixa.

Após as abordagens, a dupla foi algemada e levada até a Central de Flagrantes. Agora, ficam à disposição da Polícia Civil (PC), responsável pelas próximas medidas cabíveis.

Em tempo

Após alguns dias de tranquilidade em Anápolis, depois do reforço no policiamento ostensivo, um roubo foi registrado durante esta tarde.

Os funcionários foram rendidos e R$ 600 foram subtraídos do caixa. Depois disso, os suspeitos fugiram, o que também foi filmado pelas câmeras.

