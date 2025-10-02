Dívida de R$ 22 milhões levou advogado a matar o pai em Goiás, confirma delegado

“Ele não planejou por muito tempo, os problemas foram surgindo e ele percebeu que o único jeito de obter um patrimônio e não sofrer os danos financeiros era ceifando a vida do pai”, explicou Ricardo Ramos

Natália Sezil - 02 de outubro de 2025

Adeon Paula de Oliveira e a fazenda onde foi encontrado. (Foto: Divulgação/OAB e Reprodução/TV Anhanguera)

O caso do advogado Adeon Paula de Oliveira, encontrado morto aos 75 anos em uma fazenda de Jussara, ganhou mais um desdobramento. A Polícia Civil (PC) já havia concluído que ele havia sido morto pelo próprio filho – agora, a informação é de que parte da motivação seria uma dívida de R$ 22 milhões.

O crime aconteceu em fevereiro deste ano. Alanderlon Wanderlei de Oliveira teria matado o pai com dois tiros na cabeça, por causa de uma disputa envolvendo a fazenda da família.

Ricardo Ramos, delegado do caso, detalhou que o filho havia contraído as dívidas de R$ 22 milhões em empréstimos hipotecários, usando a propriedade como garantia sem que o pai soubesse.

Assim que Adeon descobriu o alto valor, ele tentou vender o imóvel para ajudar o filho, como contou o delegado à TV Anhanguera. Apesar disso, todas as negociações teriam dado errado.

Nesse momento, Adeon teria descoberto que isso acontecia porque o filho interferia nas tentativas, falando mal da fazenda pelas costas do pai. O homicídio aconteceu pouco depois de ele encontrar uma pessoa que pagaria R$ 17 milhões pelo local.

“Ele não planejou por muito tempo, os problemas foram surgindo e ele percebeu que o único jeito de obter um patrimônio e não sofrer os danos financeiros era ceifando a vida do pai”, explicou Ricardo.

Alanderlon pode responder por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e por meio que dificultou a defesa da vítima.

Em nota enviada ao G1, a defesa do filho do advogado alegou que recebeu as informações com surpresa. Disse também que requer “novas diligências para se chegar ao verdadeiro autor desse bárbaro homicídio”.

Leia a nota da defesa na íntegra:

A defesa recebeu com absoluta surpresa porque as investigações não terminaram. Ficamos de encaminhar documentos que comprovam a absoluta inocência do Alan e, quando lá chegamos, fomos comunicados que o inquérito havia sido concluído.