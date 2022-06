Uma nova função no WhatsApp chegou e você pode surpreender de uma vez por todas seus contatos. O recurso já estava disponível no Instagram e no Messenger, que assim como o app mensageiro, também são outros redes sociais da empresa Meta, de Mark Zuckerberg.

É importante ressaltar, que só é possível reagir a uma mensagem de cada vez. Isso pode ser feito nos grupos ou em mensagens privadas. O recurso, está disponíveis para todas as versões do WhatsApp, desde que estejam atualizadas.

Por enquanto, a quantidade de emojis do catálogo está limitada apenas a 6. Porém, futuramente, será possível que todos os caracteres estejam acessíveis para reações.

Então, aprenda como reagir utilizando um emoji e coloque fogo nas conversas com todos os seus contatos ou em grupos.

Chega nova função no WhatsApp que promete colocar fogo em qualquer conversa

– Para reagir a uma mensagem é bem fácil, primeiro toque e segure nela;

– Logo depois, um pop-up com seis diferente emojis irá aparecer;

– Então, basta tocar em cima do emoji a sua escolha um dos emojis e adicionar uma reação.

– Para mudar sua reação, basta pressionar sobre a mensagem e selecionar outro emoji.

Para quem não gostar do recurso, também é possível desativa-lo de uma maneira bem simples. Siga os passos a seguir:

– Vá até a aba de “Configurações”;

– Toque em “Notificações”;

– Depois disso, é só desativar as “Notificações de reações”.

