Goiânia tem picanha americana saindo pela metade do preço

Oferta vem justamente no momento em que o setor discute os impactos da taxação imposta pelo presidente dos EUA

Da Redação - 31 de julho de 2025

(Imagem: Ilustração/Arquivo/Agência Brasil)

O Frigorífico Goiás, que possui diversas unidades em Goiânia, surpreendeu os clientes ao lançar uma promoção inusitada: picanha americana com 50% de desconto.

A oferta vem justamente no momento em que o setor discute os impactos da taxação imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros.

O corte importado está sendo comercializado com embalagens estampadas com a imagem de Trump, simbolizando o “tarifaço” que mexeu com o mercado global.

Há também a opção de levar a peça com a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro, apontado como pivô da tensão comercial entre os dois países.

A promoção é válida apenas para compras presenciais, com limite de até 20 unidades por cliente.

Apesar do tom descontraído, a campanha chama atenção para um assunto sério: os efeitos econômicos da tarifa de 50% sobre produtos do Brasil comprados pelos EUA, incluindo alimentos industrializados, aço, têxteis e autopeças.

A carne bovina, por enquanto, ficou de fora da lista divulgada nesta quarta-feira (30), que teve mais de 700 produtos isentos da nova taxação.

Ainda assim, a expectativa do setor é de perdas bilionárias. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC) estima que o país pode perder até US$1 bilhão em vendas.

View this post on Instagram A post shared by Frigorífico Goiás (@frigorificogoias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!